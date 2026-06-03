Nicholas Hoult vendió su casa en Los Ángeles

Tras meses en el mercado de bienes raíces, el actor Nicholas Hoult ha cerrado la venta de su casa en Hollywood Hills, California, por $2.2 millones de dólares.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces en febrero del año pasado por casi $3 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando. Esto quiere decir que logró vender el lugar por menos de lo que esperaba; además, la cifra fue inferior a los $2.3 millones de dólares que él mismo pagó por el sitio en 2018.

Durante todos estos años, la propiedad sirvió como el hogar del actor británico, conocido por haber interpretado a Lex Luthor en “Superman” (2025) y a Thomas Hutter en “Nosferatu” (2024).

Tras la venta de esta propiedad, Hoult sigue siendo propietario de otras propiedades, una en Londres, Inglaterra, y una en Naples, California. No se tienen detalles sobre cuál es el sitio en el que ahora vive junto a su pareja, la modelo Bryana Holly.

La casa recién vendida está ubicada dentro de un lote rodeado de altos árboles y su construcción data de los años 60. En el listado, disponible en la página web de The Alligod Group, se describe como una “sofisticada casa de mediados de siglo captura la esencia de la arquitectura clásica combinada con el confort moderno”.

Durante estos años, Hoult pudo disfrutar de una casa principal de 2,337 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el mismo listado dice: “En el centro, la sala de estar destaca por su espectacular techo en forma de mariposa y sus paredes de cristal de piso a techo que inundan el espacio de luz natural y enmarcan vistas impresionantes”.

Además de las comodidades del interior, esta casa también incluye áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. Estas áreas además se complementan con los árboles que rodean el lugar y que logran ofrecer privacidad y tranquilidad.

Por ahora, se desconoce la identidad del comprador de la casa y si tiene planes de reforma.

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