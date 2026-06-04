Cristiano Ronaldo, Mbappé, Kim Kardashian y LeBron James lideran megaanuncio de Nike antes del Mundial 2026

Una constelación de estrellas reunió la marca comercial Nike para su último anuncio a días del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La pieza audiovisual mezcla fútbol, pop y cine.

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En el spot aparecen estrellas como Cristiano Ronaldo, Federico Valverde, Vini Jr., Raúl Jiménez, Kylian Mbappé, Nico Williams, Bruno Fernandes, Virgil Van Dijk, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantoná, entre otros.

It was all going to plan until instincts took over?



Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu — Nike (@Nike) June 4, 2026

No obstante, destaca la presencia del actor Jason Sudeikis con su personaje de entrenador de fútbol de la serie ‘Ted Lasso’, la modelo Kim Kardashian, la estrella de la NBA LeBron James o la leyenda mexicana Jorge Campos.

También aparecen figuras como Serena Williams y Travis Scott, además de celebridades internacionales como la cantante boricua ‘Young Miko’ y LISA, estrella global del K-pop.

El comercial también incluye a Mateo Alcantar, joven mexicano-estadounidense de Los Ángeles que ganó uno de los torneos Toma de Nike

El anuncio lleva por nombre “Rip The Script” (“Rompe el guion”) y muestra como trama principal la indisciplina de los jugadores al decidir dejar de seguir las reglas y comenzar a guiarse por el instinto del juego libre y el caos creativo.

Todo ocurre en un set de grabación de Hollywood, donde se está filmando una supuesta película de fútbol. Kylian Mbappé desobedece al director y ejecuta una tijera espectacular en vez del remate “correcto”.

Ese gesto desata una rebelión: Cristiano Ronaldo, Vini Jr., Haaland y el resto de estrellas empiezan a romper el guion, invadir sets y convertir cada escenario en una cancha improvisada.

A partir de ese momento, el caos se mezcla con la libertad y la creatividad. Alrededor de los seis minutos de duración del spot, comienzan a aparecer cameos de celebridades de TV, música y cultura pop.



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