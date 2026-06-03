Estrenan estatua de cera de Pelé en Río de Janeiro de cara al Mundial 2026

El legado de Edson Arantes do Nascimento, ‘O Rei’, vuelve a cobrar vida en su tierra natal. El Dreamland Museo de Cera, ubicado en las instalaciones del acuario AquaRio, presentó este miércoles una impresionante escultura de tamaño natural de Pelé.

El evento sirvió para inaugurar formalmente la ‘Galería de la Copa del Mundo’ en el marco de las actividades conmemorativas del torneo que arrancará la próxima semana en Estados Unidos, México y Canadá.

La obra, que retrata fielmente al tricampeón mundial vistiendo una réplica exacta del uniforme con el que conquistó el Mundial de México 1970, requirió de dos años de arduo desarrollo.

En su confección participaron 20 artesanos especializados de un taller en Londres, quienes cuidaron de manera minuciosa cada detalle anatómico, abriendo incluso debates internos sobre las dimensiones precisas de sus piernas y nalgas para lograr la máxima exactitud.

El director del museo, João Paulo Silva, reveló a EFE que el proceso se basó en una fotografía elegida por el propio Pelé en el Mundial de 1970, complementada con un exhaustivo estudio de medidas corporales realizado en Barcelona antes de su fallecimiento en diciembre de 2022.

“Nos encontramos en Barcelona y demoramos entre cuatro o cinco horas con él, tomándole las medidas y fotografías para iniciar el proceso. Hasta la zapatilla que él usaba de tamaño 39 fue respetada. La estatua viste un calzado de la propia fabricante Puma de tamaño 39, justamente para aproximarla al máximo al retratado”, indicó el directivo.

Para garantizar un homenaje sumamente respetuoso y riguroso, todo el proceso de supervisión estuvo respaldado tanto por los gestores del legado del astro como por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). En este nuevo espacio, la figura de Pelé compartirá escenario junto a las estatuas de cera de otra leyenda local, Zico, y del astro argentino Lionel Messi.

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