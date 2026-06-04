El regreso del Unicorn Frappuccino: la estrategia de Starbucks para conquistar el verano

Luego de su reaparición a comienzos de año en el Festival de Música de Coachella, Starbucks anunció que su icónica bebida Unicorn Frappuccino llegará durante un fin de semana a las cafeterías de Estados Unidos y de todo el mundo al final del verano.

Aunque Starbucks no ofreció mayores detalles, y prometió darlos para los próximos días, lo que sí saben los fanáticos de Starbucks es que se trata de una bebida vibrante con mucha personalidad que se convirtió en un hito en 2017.

Según trascendió, esta bebida, atrevida y colorida, se prepara con sirope de mango, un chorrito de salsa azul ácida y se corona con nata montada de vainilla y una pizca de polvo rosa dulce y azul ácido.

El fenómeno de las tardes: el impulso de los Starbucks Refreshers

El anuncio se hace en medio de un menú de verano marcado por la llegada de los Refreshers y nuevos productos que han transformado las dinámicas de consumo. En un comunicado, la marca informó que las cafeterías de Starbucks están registrando un notable aumento de clientes por las tardes y noches, con un incremento en el total de visitas después de las 2 p. m. y una afluencia considerable entre las 3 y las 5 p. m.

Esta nueva oleada de clientes se debe, estima la marca, a la creación de una oferta variada que va desde matcha, chai, café y bebidas frutales. Sin embargo, el reciente lanzamiento de los Starbucks Refreshers se ha convertido en uno de los productos más vendidos de la compañía (solo superados por el espresso), liderando el éxito vespertino.

La clave del éxito radica en la personalización del nivel de cafeína, un factor decisivo para los consumidores actuales que buscan mantener la energía sin alterar su descanso, extendiendo el movimiento de las cafeterías más allá del clásico café matutino.

Los nuevos Starbucks Refreshers permiten personalizar el nivel de cafeína, convirtiéndose en la opción favorita de los consumidores para la tarde. Crédito: Starbucks | Cortesía

Innovación y estética urbana: las tendencias de bebidas en 2026

Desde inicios de año, Starbucks ha puesto el acento en la creación de nuevos productos para satisfacer la demanda de este rubro, consolidándose como una de las grandes tendencias de bebidas en 2026. Su lanzamiento más reciente, presentado el pasado 12 de mayo como parte del menú estival, fue el Tropical Butterfly Refresher.

Esta propuesta se inspira en los sabores tropicales con notas cítricas brillantes y presenta un juego de colores en capas que evoluciona al removerla. Reúne todos los elementos que exige el mercado actual: sabores innovadores y una estética impecable, lo que la vuelve sumamente atractiva para volverse viral en las redes sociales.

Más allá del vaso: las nuevas apuestas saladas del menú de verano

La oferta de temporada no se limita a las bebidas. Para acompañar, Starbucks introduce opciones gastronómicas equilibradas como el Wrap de Pollo César y el Wrap de Pollo con Sésamo y Jengibre. Ambos productos, disponibles en cafeterías selectas de California y el estado de Washington, ofrecen alternativas frescas, portátiles y deliciosas, ideales para un almuerzo tardío o un snack de tarde. Estas opciones, sumadas al popular Cake Pop de Unicornio, amplían la variedad del menú y logran el maridaje perfecto tanto con bebidas frías como calientes.

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