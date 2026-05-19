Matcha helado de coco azul y la colección de Miffy: Starbucks revela sus cartas para este verano

A pocos días del comienzo no oficial del verano, Starbucks anuncia dos bebidas con “colores y sabores vibrantes” con notas de coco y el muy popular matcha, disponibles a partir del 16 de junio, así como una colección de vasos y tazas en colaboración con Miffy disponible este 19 de mayo.

Las nuevas bebidas son el matcha helado de coco azul y el refresco de coco azul, que ofrecen una experiencia refrescante por sus notas cremosas de coco y un color vibrante para el corazón del verano, destaca Starbucks en un comunicado de prensa.

Desde comienzos de año, Starbucks ha lanzado varias bebidas en respuesta a las tendencias de consumo que apuntan a un gusto por sabores innovadores y nuevos. Las bebidas con sabor a coco fueron creadas por la sirena verde para generar un ambiente veraniego que perdure durante toda la temporada en sus cafeterías.

Matcha helado de coco azul

El nuevo Matcha helado de coco azul y el Refresco de Coco Azul: una explosión de color gracias a la espirulina azul y con opciones de personalización con leche de coco. Crédito: Starbucks | Cortesía

Una combinación del sabor tropical del coco y el clásico moderno: el matcha. Esta bebida se sirve helada con un toque dulce sabor a mango y una espuma fría de coco tostado. El color azul se lo otorga la espirulina azul, un ingrediente que le aporta una personalidad supervibrante a esta opción.

La espirulina azul (phycocyanin), un extracto de alga que actúa como un potente antioxidante que aporta color natural tal como lo exige la FDA.

Refresco de coco azul

Una bebida que mezcla tres sabores: coco, fresa y açaí. Preparada al momento, se sirve con abundante hielo y espirulina azul. Esta combinación es “la bebida ideal para revitalizarte en los días de verano”, según Starbucks.

Los clientes tienen la opción de personalizar esta bebida a su gusto con limonada o leche de coco. También pueden agregar un extra de cafeína y vitaminas B para un plus de energía.

Miffy: la estrella de la nueva colección de Starbucks

. La colección incluye un peluche grande de Miffy (49,95 $). Crédito: Starbucks | Cortesía

Después del éxito viral del Oso Bearista, las colecciones de vasos y tazas de Starbucks elevaron el nivel, y cada temporada es una nueva sorpresa para los fanáticos y coleccionistas.

Para este verano, la gigante del café se apoyó en Krystn Fuerst para liderar la colaboración con Miffy para Starbucks, centrándose en dos aspectos clave que unen a ambas marcas: su alegría y optimismo.

Fuerst explica el concepto de la nueva colección, que incluye vasos, botellas de agua, tarjetas de regalo y un adorable peluche: “Queríamos que su personaje cobrara vida a través de nuestros vasos característicos para ofrecer algo nuevo a los fanáticos de Miffy y a los clientes de Starbucks”.

Botella de Miffy de la nueva colección de Starbucks. Crédito: Starbucks | Cortesía

Miffy nació de la mano del artista holandés Dick Bruna en 1955, quien dibujó al personaje por primera vez para entretener a su hijo en un día lluvioso. Su éxito fue tal que pasó de ser una serie de libros ilustrados a un personaje icónico para todas las generaciones en todo el mundo, con ventas de libros que superan los 90 millones de copias traducidas a 50 idiomas.

Taza de Miffy Crédito: Starbucks | Cortesía

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