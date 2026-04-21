Starbucks lanza un menú exclusivo inspirado en ‘El diablo viste de Prada 2’

Starbucks se unió a 20th Century Studios para presentar un menú exclusivo de cuatro bebidas inspiradas en los personajes de “El diablo viste de Prada 2”, cuyo estreno en cines está programado para el próximo 1 de mayo.

Los protagonistas en las cafeterías de Starbucks serán el café con leche sin espuma, el capuchino con leche de avena, el chai latte helado con leche de almendras y el Doppio Espresso con Panna. Estas opciones se asocian directamente con los personajes más icónicos de esta historia que gira en torno a la alta costura y la exigencia profesional.

Se trata de una campaña que busca otorgar un toque cinematográfico a la dinámica diaria de los consumidores de café. Erin Silvoy, vicepresidenta sénior de marketing global de Starbucks, recuerda que la marca ha formado parte del universo de El diablo viste de Prada desde la película original: “Nos entusiasma revivir esa conexión y ofrecer a los fans una forma de sumergirse en la historia, empezando por su café diario”.

Por su parte, Lylle Breier, vicepresidenta ejecutiva de Alianzas y Eventos de Disney, afirmó: “Estamos encantados de colaborar a tan gran escala con Starbucks en un programa global audaz, ingenioso y temático, diseñado para deleitar a los fans de todo el mundo”.

El ritual del café: de la pantalla a las tiendas Starbucks

Tanto en el cine como en la vida real, el acto de “ir por un café” es toda una experiencia. La diversidad de opciones personalizables en el mercado, donde Starbucks es líder, permite que cada pedido refleje una personalidad. Esa misma energía se traslada a “El diablo viste de Prada 2”, permitiendo al consumidor extender la emoción del filme a través de este menú temático.

En la trama, el café es más que una bebida; es una herramienta de poder o un breve refugio. Usar el café como la excusa perfecta para verse, compartir o simplemente disfrutar de una bebida preferida es ya parte de la cultura popular.

El menú se estrenó el 20 de abril, con cuatro opciones personalizadas:

El pedido estrella de Miranda: un café con leche desnatada , servido muy caliente y sin espuma , potenciado con un extra de espresso . Es la definición líquida de la eficiencia: directo, fuerte y sin espacio para errores (ni burbujas).

un , servido , potenciado con un . Es la definición líquida de la eficiencia: directo, fuerte y sin espacio para errores (ni burbujas). El capuchino de Andy: un capuchino con leche de avena , con un toque de caramelo y canela . Representa la evolución del personaje: mantiene la calidez de su esencia, pero con la sofisticación de quien ya sabe caminar con seguridad.

un , con un toque de . Representa la evolución del personaje: mantiene la calidez de su esencia, pero con la sofisticación de quien ya sabe caminar con seguridad. El doppio favorito de Nigel: un doppio espresso con panna con salsa de moca . Es intenso, refinado y visualmente impecable. El amargor del café se equilibra con la suavidad de la crema de cacao , ideal para quienes cuidan cada detalle.

un con . Es intenso, refinado y visualmente impecable. El amargor del café se equilibra con la suavidad de la , ideal para quienes cuidan cada detalle. El chai helado de Emily: un chai latte helado preparado con leche de almendras y caramelo sin azúcar. Una bebida baja en calorías, exigente y llena de especias, diseñada para mantener el ritmo frenético de la industria de la moda.

Experiencias exclusivas: Starbucks Reserve y ediciones limitadas

Los fanáticos podrán adentrarse aún más en este mundo con productos diseñados para este lanzamiento global. A partir del 24 de abril, la tienda Starbucks Reserve del Empire State Building en Nueva York ofrecerá ejemplares de la revista promocional de edición limitada, Runway Magazine.

Mientras tanto, en mercados como China, los seguidores tendrán acceso a una colección exclusiva de tazas, accesorios para teléfonos, llaveros y otros artículos de edición limitada con motivos icónicos de la película.

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