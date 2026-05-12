Nuevas bebidas de verano en Starbucks: sabores tropicales y un toque de horchata

El verano llega oficialmente a Starbucks con el lanzamiento de nuevas bebidas y el regreso de los sabores preferidos de la temporada pasada. A partir de este 12 de mayo, el menú de la gigante del café se renueva con tres protagonistas: el Tropical Butterfly Refresher, el regreso del Iced Horchata Shaken Espresso y el debut del Frappuccino de Horchata.

Para facilitar la experiencia de los clientes, la marca lanzó una opción para adquirir estas bebidas a través de la App de Starbucks. Ahora, basta con elegir la hora de recogida con hasta una hora de antelación al realizar el pedido.

Desde el 11 de mayo, los clientes en Estados Unidos pueden hacer su pedido por anticipado para evitar retrasos, especialmente en los días con mayor tráfico de personas. Con esta novedad, es posible programar las visitas a las cafeterías eligiendo una hora específica para recoger el pedido móvil.

Optimiza tu visita con la nueva función de pedido móvil y programa la recogida de tu bebida favorita hasta con 60 minutos de antelación. Crédito: Starbucks | Cortesía

¿Cuáles son los sabores del verano 2026?

El nuevo Tropical Butterfly Refresher combina guayaba, maracuyá y perlas de mango con el toque mágico de la flor de guisante mariposa. Crédito: Starbucks | Cortesía

Tropical Butterfly Refresher: según el comunicado oficial de Starbucks, es una bebida llamativa a la vista, diseñada con una combinación de sabor y textura para despertar todos los sentidos. Su innovación radica en su elaboración por capas, que permite una sinergia entre sus ingredientes principales: guayaba y maracuyá, complementados con perlas con sabor a mango y piña. Para elevar el perfil sensorial, incluye un toque de infusión de flor de guisante mariposa, planta conocida por su vibrante color natural.

Los clientes pueden personalizar esta bebida añadiendo limonada o leche de coco, además de ajustar el nivel de cafeína y vitaminas B.

Especialidades de horchata: para quienes buscan cremosidad, llegan dos opciones por tiempo limitado que rinden homenaje a la horchata mexicana . Ambas incorporan un jarabe de horchata artesanal con canela , vainilla dulce y notas de arroz tostado . Iced Horchata Shaken Espresso: El balance perfecto entre la intensidad del café y la suavidad de la especia. Frappuccino de horchata: la nueva apuesta helada y dulce para los días más calurosos.

para quienes buscan cremosidad, llegan dos opciones por tiempo limitado que rinden homenaje a la . Ambas incorporan un artesanal con , y notas de .

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