Lo nuevo de Starbucks para el verano: del Tropical Butterfly Refresher al Iced Horchata

El verano llega a Starbucks con sabores tropicales y un guiño a las raíces latinas, específicamente a los sabores tradicionales mexicanos como la horchata. Se trata de una nueva variedad de bebidas que estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 12 de mayo, como un abreboca de lo que el gigante del café tiene preparado para su menú de temporada.

La estrella de la temporada: Tropical Butterfly Refresher

La bebida protagonista del verano es el Tropical Butterfly Refresher. Con una presentación impecable y colorida, su sello distintivo proviene de una infusión de flor de guisante mariposa, que le imprime un vibrante tono púrpura natural, haciendo que la bebida sea tan hermosa como deliciosa.

Esta propuesta presenta una combinación tropical de maracuyá y guayaba, junto a un ingrediente que los fanáticos aman: las perlas, esta vez de mango y piña, diseñadas para crear una explosión de dulzura en capas.

El esperado regreso: Iced Horchata Shaken Espresso

Tras el éxito alcanzado en temporadas anteriores, Starbucks trae de regreso su bebida inspirada en la horchata mexicana. Se trata de una opción refrescante y cremosa que combina:

Espresso Starbucks Blonde .

. Jarabe de horchata (con una fusión de canela cálida, vainilla dulce y sutiles notas de arroz tostado).

(con una fusión de canela cálida, vainilla dulce y sutiles notas de arroz tostado). Se sirve mezclado con hielo y coronado con leche de avena.

Para quienes buscan una experiencia aún más helada, la marca también ofrecerá el nuevo Frappuccino de Horchata.

Un capricho dulce: Cake Pop de Unicornio

Para darle un toque divertido al verano, la “sirena verde” trae de regreso el Cake Pop de Unicornio. Este delicioso snack está elaborado con un cremoso bizcocho de vainilla mezclado con virutas de colores, bañado en glaseado de chocolate blanco y decorado con una adorable carita de unicornio.

Colecciones de verano y estilo de vida

Para complementar los días de verano, Starbucks presenta una nueva línea de accesorios ideales para un picnic de ensueño:

Tazas y vasos exclusivos.

Minibolsa de lona.

Manta de picnic plegable.

Además, el 19 de mayo, fecha en la que llegará a las cafeterías de Estados Unidos y Canadá la esperada colaboración entre Miffy y Starbucks. Esta colección de vasos y accesorios invita a relajarse, disfrutar de un sorbo y saborear los momentos más dulces de la temporada. En los próximos días se compartirán más detalles sobre esta edición limitada.

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