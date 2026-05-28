Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo el 12 de junio

El patrimonio de Elon Musk podría alcanzar una cifra histórica en las próximas semanas. Diversos análisis financieros apuntan a que el empresario podría convertirse en la primera persona del mundo en superar el billón de dólares de fortuna neta si la esperada salida a bolsa de SpaceX ocurre el próximo 12 de junio.

La posible hazaña financiera estaría impulsada principalmente por la valuación estimada de SpaceX, compañía aeroespacial fundada por Musk, que busca debutar en bolsa con una valoración cercana a los $2 billones.

Actualmente, Tesla tiene una capitalización bursátil de aproximadamente $1.63 billones y sus acciones recientemente rondaban los $442 dólares.

Sin embargo, la participación de Musk en Tesla, cercana al 12%, no sería suficiente por sí sola para llevarlo al umbral del billón de dólares.

SpaceX sería la pieza clave

El documento S-1 presentado para la oferta pública inicial revela que Musk posee:

–849,494,440 acciones Clase A de SpaceX.

–5,569,053,075 acciones Clase B.

–Aproximadamente 85% del poder de voto total de la empresa.

Las acciones Clase B tienen diez votos por acción, mientras que las Clase A cuentan con un solo voto, lo que permitiría a Musk mantener el control de la compañía incluso después de salir a bolsa.

La empresa solicitó cotizar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo ‘SPCX’.

Una valuación cercana a $2 billones

Analistas estiman que SpaceX podría alcanzar una valuación cercana a los $2 billones durante su debut bursátil, según informó el portal 24/7 Wall St.

Con base en los porcentajes accionarios divulgados en el registro, especialistas calculan que Musk mantendría entre 42% y 43% de participación económica en la empresa tras la oferta pública.

Si se concreta esa valuación, solo su participación en SpaceX podría valer cerca de $840,000 millones.

A eso habría que sumar sus inversiones y participaciones en:

–Tesla

–xAI

–Neuralink

–The Boring Company

–X (antes Twitter)

La combinación de todos esos activos es lo que alimenta las proyecciones que colocan a Musk cerca de alcanzar el billón de dólares.

La fecha del 12 de junio será decisiva

El análisis señala que el 12 de junio podría marcar el momento exacto en que Musk cruce esa barrera financiera, aunque todo dependerá de varios factores.

La salida a bolsa aún necesita aprobaciones regulatorias definitivas y el precio final de las acciones todavía podría cambiar.

También influirá el comportamiento de Tesla en los próximos días, ya que una caída importante en el valor de la empresa podría afectar el cálculo total de la fortuna del empresario.

Factores que podrían impedirlo

Existen varios escenarios que podrían retrasar o impedir que Musk se convierta oficialmente en el primer billonario del planeta:

–Que SpaceX posponga su oferta pública inicial.

–Que la valuación final quede por debajo de los $2 billones.

–Una caída en las acciones de Tesla.

–Cambios bruscos en los mercados financieros.

–Diferencias metodológicas entre listas de riqueza como Forbes y Bloomberg.

Incluso si SpaceX debuta exitosamente, distintos medios financieros podrían tardar en reconocer oficialmente la nueva cifra debido a la manera en que calculan fortunas privadas y acciones restringidas.

SpaceX mantiene enorme influencia privada

El reporte también destaca que SpaceX seguirá siendo considerada una ‘compañía controlada’ bajo las reglas de Nasdaq, debido al enorme poder de voto que conservaría Musk.

Esto significa que el empresario seguiría teniendo control prácticamente absoluto sobre decisiones corporativas importantes, incluso tras el ingreso de inversionistas públicos.

Los próximos días serán clave para conocer detalles finales del precio de la oferta pública, posibles modificaciones al registro S-1 y la reacción de Wall Street ante uno de los debuts bursátiles más esperados de la historia.

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