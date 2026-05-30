El 1% más rico de EE.UU. acumula $55 billones mientras millones enfrentan el alto costo de vida

Mientras millones de familias en Estados Unidos recortan gastos de comida, gasolina y vivienda para llegar a fin de mes, el 1% más rico del país acumuló $55 billones en riqueza durante el tercer trimestre de 2025, según datos de la Reserva Federal. Se trata de la mayor concentración de riqueza registrada desde que el organismo comenzó a medir este indicador en 1989.

Los hogares más acaudalados continúan incrementando su patrimonio. En 2025, la riqueza de los billonarios a nivel global creció un 16%, tres veces más rápido que el promedio de los cinco años anteriores, según Oxfam.

Pero para la gran mayoría de las familias hispanas, la desigualdad es aún más evidente: poseen apenas 22 centavos de riqueza por cada dólar que acumula un hogar blanco, una diferencia que influye en el acceso a vivienda propia, ahorro e inversión a largo plazo, entre otros beneficios.

Dos economías en una: cómo funciona la K

Los economistas llevan años describiendo este fenómeno como: la ‘economía en forma de K’, la cual muestra que mientras un grupo sube, el otro baja.

El Coeficiente de Gini alcanzó en 2026 su nivel más alto en 60 años. Al mismo tiempo, la participación de los salarios en el PIB cayó a su nivel más bajo en 78 años, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Por su parte, Heather Long, jefa de economistas de Navy Federal Credit Union, alertó que: “los estadounidenses están siendo literalmente exprimidos. No es solo una percepción, es una realidad financiera”.

¿Por qué los ricos aumentan sus fortunas más rápido?

La respuesta se encuentra en el mercado de valores. El 10% más rico de los hogares posee más del 68% de todas las acciones y fondos del país, según la Reserva Federal. Cuando el mercado sube, su riqueza crece sin que tengan que hacer algo más.

La riqueza de la mayoría de los estadounidenses, en cambio, está en sus viviendas, un activo que creció menos y que muchos no pudieron comprar ante el alza de tasas de los últimos meses. En 2025, el hogar hispano promedio acumuló $25,000 en nueva riqueza; el hogar blanco sumó $85,000, más de tres veces, impulsado por rendimientos bursátiles.

Lo que puedes hacer ahora mismo

Ante un sistema que favorece a quienes ya tienen activos, hay pasos concretos para aumentar el patrimonio:

Abrir una cuenta de retiro con ventaja fiscal (401k o IRA): si tu empleador ofrece aportación equivalente y no la aprovechas, dejas dinero sobre la mesa

(401k o IRA): si tu empleador ofrece aportación equivalente y no la aprovechas, dejas dinero sobre la mesa Explorar fondos indexados de bajo costo : permiten invertir en el mercado desde $1 al mes, sin elegir acciones individuales

: permiten invertir en el mercado desde $1 al mes, sin elegir acciones individuales Verificar programas de vivienda del HUD: el Departamento de Vivienda ofrece asistencia al primer comprador que puede acelerar la acumulación de patrimonio

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la distribución de la riqueza en EE.UU.

¿Cuánta riqueza controla el 1% más rico de EE.UU.?

Según la Reserva Federal, el 1% más rico controla el 31.7% de toda la riqueza del país, equivalente a $55 billones, el porcentaje más alto desde 1989.

¿Cuánto posee el 50% más pobre?

El 50% más pobre de los hogares controla apenas el 2.5% de la riqueza nacional, según datos de la Fed actualizados en enero de 2026.

¿Cuál es la brecha de riqueza entre familias hispanas y blancas?

El hogar hispano mediano tiene $62,000 en patrimonio, frente a $284,000 del hogar blanco. Los latinos poseen 22 centavos por cada dólar de riqueza que tiene un hogar blanco.

¿Qué es la “economía en K”?

Es el modelo donde un grupo económico sube y otro, baja simultáneamente. Para los hispanos, concentrados en bajos salarios y con menor acceso a inversiones, la K se inclina hacia abajo.

Conclusión

La desigualdad de riqueza en EE.UU. no es nueva, pero en 2025 alcanzó su nivel más alto en más de tres décadas. El riesgo es que la brecha se profundice: la inteligencia artificial ya está eliminando empleos de nivel medio, precisamente los que han servido como escalón de movilidad para familias inmigrantes e hispanas.

Para quienes están en el lado de la K que baja, la pregunta más importante es qué activos pueden construir hoy para que sus hijos no empiecen desde cero.

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