Por última vez: Lisa Kudrow regresa a “The Comeback”

Hay personajes que regresan cuando ya el mundo cultural los necesita y Valerie Cherish es uno de ellos. La actriz estadounidense Lisa Kudrow vuelve al frente de “The Comeback” con una tercera temporada que apuesta por una premisa inquietante, siendo una comedia escrita íntegramente por sistemas automáticos de guion televisivo.

El estreno será el 22 de marzo de 2026 en HBO y ya se perfila como una de las apuestas más comentadas del año.

La nueva entrega recupera a Valerie en un momento particular. Su personaje debe protagonizar una producción donde las decisiones creativas dependen de modelos de lenguaje, un elemento que empuja la trama hacia una discusión mayor sobre el lugar del ser humano frente a la automatización. Kudrow lo había anticipado en conversación con “The Hollywood Reporter”, donde profundizó en las dudas que genera este nuevo escenario para la industria.

El espejo emocional de Valerie Cherish

Para Kudrow, Valerie no sólo es un rol emblemático, sino un espacio donde puede explorar la vulnerabilidad con humor y lo explica con claridad: “Es divertido ser Valerie. Ella crea su propia realidad. Está un poco delirante, pero esa es una de las fuentes de la comedia”.

Ese espíritu también es reconocido por sus compañeras de “Friends”. Courteney Cox celebró que “ella como Valerie es divertidísima porque es muy sincera; al final, todo se reduce a la increíble Lisa Kudrow”, mientras que Jennifer Aniston añadió: “Me rompe el corazón. También me hace reír. Es cercana y adorable”.

Ese cruce entre fragilidad y determinación se convierte en el motor emocional de la temporada. Al mismo tiempo, la serie examina el temor latente que genera la inteligencia artificial en el trabajo creativo. Según informó “The Hollywood Reporter”, la trama aborda la idea de una comedia escrita por modelos de lenguaje y expone las inquietudes que rodean a la industria.

Kudrow lo expresó con una mezcla de humor y preocupación: “Sin planearlo, hemos estado contando historias sobre posibles eventos de extinción. Ahora es la amenaza de la IA ¿Qué será? ¿Un tipo y una máquina escribiendo borradores? ¿Qué va a quedar?”.

La actriz también reconoce sus dudas sobre el impacto económico y social de la tecnología: “Tengo sentimientos encontrados. Me preocupa cuántos empleos eliminará, ¿qué hará la gente entonces? No hay nada que genere disturbios sociales más rápido que personas hambrientas que no pueden trabajar ni mantener a sus familias”.

Rodaje, reencuentros y la entrada de una nueva generación

El regreso de la serie se filmó en el plató 24 de Warner Bros. Studios, el mismo donde se grabó “Friends”. Kudrow volvió a trabajar con James L. Burrows, uno de los directores más influyentes de la comedia televisiva. El ambiente de familiaridad también se extendió al elenco, ya que Jennifer Aniston y Courteney Cox visitaron la producción para acompañarla en esta etapa final.

Entre las novedades está la participación de Julian Stern, hijo de la actriz, quien debuta como especialista en inteligencia artificial dentro de la historia. Kudrow comentó que “tiene talentos que yo no tengo”.

La temporada también suma nombres como Andrew Scott, Jane Fonda, Abbi Jacobson y John Early, un grupo que amplía los matices del relato. Para Amy Gravitt, ejecutiva de comedia en HBO, el regreso era necesario porque se trata de “uno de los pocos personajes televisivos con la suficiente proyección como para regresar tras una década de ausencia”.

Kudrow, sin embargo, mira esta temporada como despedida: “Tenemos que decir ‘tercera y última’. No sé si querré volver a hacerlo dentro de 10 años. Lo más respetuoso que podemos hacer por el público y por el personaje es que sea una historia de tres partes. Es una trilogía, y este es el final”.

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