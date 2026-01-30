Novio de Jennifer Aniston se quiere deshacer de su apartamento en Nueva York

Todo apunta a que la relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis marcha bien, e incluso él ha decidido deshacerse de propiedades que tenía desde antes de comenzar su noviazgo con la actriz. Por ejemplo, ahora pide $1.5 millones de dólares por su apartamento en Nueva York.

Esta no sería la primera vez que la residenica está en el mercado, pues poco después de que comenzaran los rumores sobre la relación, Curtis decidió ofrecer el sitio para alquilar por $11,500 dólares mensuales.

Ahora, la propiedad entra al mercado pocos meses después de que Aniston confirmara su relación a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Supuestamente, la venta del apartamento está relacionado con que Curtis está pasando mucho más tiempo en California, donde reside Aniston desde hace años. Por los momentos se desconoce si se están planteando una mudanza definitiva a una misma propiedad.

Lo que sí es cierto es que el apartamento en venta está ubica en Seaport, un barrio de Nueva York, que permite que se tenga impresionantes vistas del puente de Brooklyn. La unidad no es demasiado lujosa, tiene una extensión de 1,200 pies cuadrados y cuenta con todas las comodidades necesarias, pero no se compara con los lujos que la actriz tiene en sus mansiones de Los Ángeles.

Curtis tampoco aspira a recibir una grandiosa ganancia, pues él pagó por el sitio $1.3 millones de dólares en 2015. También ‘Realtor.com’ asegura que ha tenido problemas con el pago de la vivienda, e incluso en diciembre tuvo que hacerse cargo de pagar un gravamen de $29,538 sobre la propiedad.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se asegura que la propiedad está “impecablemente mantenida, cuenta con un acogedor recibidor, una sala de estar elegantemente proporcionada, cocina con electrodomésticos Bertazzoni, dos baños completos, lavadora/secadora y pisos de madera oscura teñida”.

Sobre su interior también se destacan ciertos detalles: “Una pared de acero y vidrio hecha a medida que realza la sensación de amplitud y ofrece privacidad al dormitorio principal, y muebles empotrados de acero con estanterías de madera rescatadas del antiguo muelle de Seaport”.

