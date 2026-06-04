John Bolton llega a un acuerdo con la Fiscalía en caso de manejo indebido de información sensible

El exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía tras ser investigado por el manejo indebido de datos sensibles de seguridad nacional.

La información la dio a conocer CNN, que citó tres fuentes, que afirman que el exfuncionario se declarará culpable de un delito grave por la retención ilegal de información confidencial vinculada a la seguridad del Estado.

Una de las fuentes detalló que el exasesor aceptó el pago de una sanción económica que supera los $2 millones de dólares como parte de las condiciones pactadas.

Audiencia judicial y posibles sanciones

La legislación estadounidense estipula que una condena por el cargo de retención ilegal de documentos clasificados contempla una penalización privativa de libertad. El rango de la sentencia de prisión para este tipo de delitos federales oscila entre los 0 y los 60 meses de cárcel, indicó CNN.

El expediente del tribunal indica que la audiencia de declaración de culpabilidad quedó fijada para el próximo 26 de junio, fecha en la que se presentará el acuerdo ante el juez asignado.

Bolton y su postura crítica con Trump

Bolton, quien se desempeñó en la administración de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, mantuvo discrepancias públicas posteriores con el mandatario. El proceso en su contra concluye formalmente con la aceptación de los cargos de manejo de material reservado que originaron la denuncia gubernamental.

El acuerdo con la Fiscalía se produce meses después de que Bolton fuera acusado por los fiscales de Maryland de supuestamente guardar en su casa anotaciones de su diario de la primera Casa Blanca de Trump.

En tal sentido, Bolton fue acusado de compartir “más de mil páginas de información sobre sus actividades cotidianas” a través de su correo electrónico personal con dos personas no autorizadas, que según CNN son su esposa y su hija. Sin embargo, esta presunta transmisión de información clasificada no forma parte de estos cargos de los que se espera que se declare culpable.

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