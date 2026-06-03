“Toy Story 5” sigue sumando estrellas: Penélope Cruz se une al elenco en español

La actriz española Penélope Cruz se sumará al elenco de “Toy Story 5”, la próxima edición de la exitosa franquicia animada de Disney.

La galardonada actriz prestará su voz a un nuevo personaje de la película animada en la versión en español para España y Latinoamérica. Se trata de un juguete olvidado por la tecnología en esta nueva historia de Pixar.

Disney y Pixar señalaron que la participación de Penélope Cruz se trata de un cameo en una escena de un grupo de juguetes abandonados en una casita de jardín. El puertorriqueño Bad Bunny pondrá voz a Pizza con Gafas de Sol y el argentino Bizarrap a Gnomo de Jardín, recuerda el comunicado.

En un video promocional, Cruz habló sobre su personaje en “Toy Story 5”. “Hola, soy Penélope Cruz, y en ‘Toy Story 5’ soy la voz del Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis”, afirma la actriz española y ganadora de un Óscar.

Penélope Cruz se suma a la lista de estrellas que participarán en esta nueva película. Bad Bunny y Bizarrap fueron anunciados recientemente y marca su debut en el doblaje para películas animadas.

“Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín”, adelantó Disney en un comunicado sobre la participación de Bad Bunny en el universo de “Toy Story 5”.

Bizarrap, famoso productor argentino conocido por sus “sessions”, se mostró emocionado por esta oportunidad en su carrera. “Soy la voz de ‘santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió junto con fotos profesionales.

En cuanto a la música, “Toy Story 5” también tiene una convocatoria de alto nivel. La cantante Taylor Swift escribió una canción original para la cinta llamada “I Knew It, I Knew You”, que se estrena este viernes 5 de junio y que está vinculada al personaje de la vaquera de juguete Jessie.

“¡Lo sabías! Mi nueva canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para Disney y @pixar‘s@toystory El 5 de junio será tuyo. Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story“, escribió la estrella pop.

“Toy Story 5” está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton, se se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.

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