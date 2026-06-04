México recupera piezas prehispánicas restituidas por EE.UU. en Nueva York

México recuperó dos piezas prehispánicas de las culturas maya y Paquimé que fueron restituidas por autoridades de Estados Unidos en Nueva York, en una acción de cooperación bilateral para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.



La entrega fue realizada por Frank Russo, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nueva York, quien puso los objetos en manos del cónsul general de México en esa ciudad, Marcos Bucio.

¿Cuáles son las piezas recuperadas?

Las piezas recuperadas son un brasero antropomorfo de estilo maya, procedente de la península de Yucatán, y un tecomate de barro decorado con motivos geométricos asociado a la cultura Paquimé o Casas Grandes, desarrollada en lo que hoy es el estado de Chihuahua.



De acuerdo con información del Consulado General de México en Nueva York, el brasero fue elaborado durante el periodo Clásico de la civilización maya, entre los años 200 y 900 d.C.

La segunda pieza corresponde a una vasija modelada en barro con decoración pintada en rojo y negro sobre fondo crema, fechada entre los años 700 y 1450 d.C. dentro de la tradición cultural de Paquimé.

Dictámenes especializados determinaron que ambos objetos son de manufactura prehispánica y forman parte del patrimonio arqueológico mexicano.

Cooperación bilateral México-EE.UU.

La restitución representa un nuevo resultado de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para localizar, asegurar y devolver bienes culturales que han salido de México de manera irregular.



Durante la ceremonia, Marcos Bucio señaló que las piezas recuperadas constituyen un vínculo con la historia y las civilizaciones que dieron origen a la riqueza cultural del país. También destacó que el retorno de estos objetos fortalece la preservación de la memoria histórica nacional.



El diplomático mexicano agradeció el apoyo de la CBP y reconoció de manera particular la colaboración de Frank Russo y de su equipo en el proceso de recuperación.

Asimismo, destacó el trabajo de Diego Sandoval Pimentel, cónsul de Asuntos Jurídicos y Protección, quien coordinó las gestiones entre el Consulado General de México en Nueva York y las autoridades estadounidenses.



La devolución de estas piezas se suma a una serie de acciones emprendidas por México para recuperar bienes arqueológicos localizados en el extranjero. Según datos del consulado, la representación diplomática en Nueva York ha contribuido a la recuperación de más de 2,400 piezas arqueológicas durante los últimos cinco años mediante la colaboración con instituciones de ambos países.



Las autoridades mexicanas señalaron que la protección y restitución del patrimonio cultural continúa siendo una prioridad dentro de las acciones destinadas a preservar objetos históricos vinculados con las culturas originarias de México.

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