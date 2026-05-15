Sheinbaum dice que sostuvo una “excelente” llamada con Trump en medio de tensiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo una “cordial y excelente” conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos líderes acordaron continuar los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad y comercio.

En un mensaje publicado en X, Sheinbaum detalló que durante la llamada se reafirmó el trabajo que realizan ambos países en seguridad, así como las conversaciones sobre comercio.

Además, indicó que acordaron volver a dialogar próximamente y que algunos colaboradores de Trump visitarán México en fecha próxima, aunque no especificó sus nombres ni la agenda del encuentro.

Este contacto se produce en el marco de una serie de reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y estadounidenses desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, que incluyeron encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el titular del FBI, Kash Patel.

Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro… pic.twitter.com/r3zJb4p0zC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

La agenda bilateral se ha centrado en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de fentanilo, la migración, los aranceles y los límites de cooperación en materia de seguridad en territorio mexicano.

Sheinbaum ha enfatizado que México acepta la coordinación e intercambio de información, pero ha rechazado operaciones directas de Estados Unidos dentro del país, en medio de la polémica por la supuesta participación de agentes estadounidenses en acciones contra laboratorios de droga en Chihuahua.

El diálogo también ocurrió en un contexto de tensiones tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios locales por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, denuncias que México ha solicitado sean respaldadas con pruebas.

A ello se suma la negociación sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que los responsables comerciales de ambos países han adelantado que será un proceso largo, con posibilidad de extenderse hasta 2027.

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