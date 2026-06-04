Republicanos del Senado avanzan con paquete de financiación de ICE, aunque con obstáculos

El bloque republicano en el Senado avanzó en la aprobación del paquete presupuestario destinado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pese a que contará con obstáculos importantes

Los senadores votaron para impulsar la legislación que proporcionará miles de millones de dólares a ambas agencias.

El proyecto se encontraba paralizado desde antes del receso del Día de los Caídos debido a las dudas que generaba el denominado “fondo contra la militarización” del presidente Donald Trump, informó ABC News.

Declaraciones clave y resolución de dudas

El avance de la ley se produjo luego de que la jefatura republicana considerara suficientes las afirmaciones del fiscal general interino, Todd Blanche, quien compareció el martes ante un subcomité de la Cámara de Representantes, donde aseguró que la administración “no seguiría adelante con el fondo. Punto”.

“Creo que la mayoría de nuestros miembros están bastante satisfechos con sus comentarios, dado que fueron hechos en una audiencia pública bajo juramento”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune. “Pienso que, en general, sus comentarios fueron sumamente útiles”.

Origen del conflicto presupuestario

La Casa Blanca revirtió su postura sobre la partida de $1,776 millones de dólares tras una reunión sostenida hace dos semanas entre Blanche y los legisladores de su partido. Los senadores criticaron al fiscal interino debido a que el fondo del Departamento de Justicia alteraba el cronograma de financiamiento para el ICE y la CBP.

Ante la falta de claridad sobre los beneficiarios de las compensaciones, los parlamentarios decidieron retener sus votos, lo que obligó a suspender las sesiones antes del receso.

Al tramitarse mediante el procedimiento de conciliación, la propuesta requiere únicamente una mayoría simple para su aprobación definitiva. Sin embargo, este método permite a los demócratas presentar enmiendas ilimitadas.

En tal sentido, anunciaron que propondrán modificaciones legales para suprimir de forma permanente el fondo o establecer restricciones severas. Adicionalmente, un grupo de senadores republicanos aún solicita garantías por escrito que certifiquen la cancelación total de la iniciativa antes de emitir su voto final.

Sigue leyendo:

– Pentágono nombra a participante del asalto al Capitolio para un puesto de lucha antiterrorista

– Cámara de Representantes aprueba medida para forzar a Trump a terminar la guerra con Irán

– Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí