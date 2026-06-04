Vetan de por vida a fanático que ingresó a la cancha en el Juego 1 de las Finales de la NBA

Un grave fallo de seguridad empañó el inicio de las Finales de la NBA luego que un aficionado saltara al tabloncillo del Frost Bank Center con la única intención de tomarse una fotografía con la joven superestrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.

Según informó ESPN, el implicado fue arrestado y sancionado con una prohibición de por vida para ingresar a cualquier estadio de la NBA.

El incidente tuvo lugar durante el último cuarto del primer partido de la serie definitiva, en el cual los New York Knicks terminaron imponiéndose como visitantes por un marcador de 105-95. A falta de 6:28 para el silbatazo final, y con el conjunto neoyorquino liderando 92-86, el fanático burló los controles perimetrales.

Con un teléfono celular en su mano derecha, el invasor corrió directo hacia la zona de la línea de tres puntos, plantándose frente a Wembanyama y al pívot de los Knicks, Mitchell Robinson. A pesar de que intentó encuadrar la toma para la selfie, dos guardias de seguridad reaccionaron con rapidez, tacleándolo y retirándolo de la duela de manera inmediata.

Las cámaras de la transmisión captaron el curioso momento en el que Wembanyama, visiblemente desconcertado, esbozó una ligera sonrisa hacia el teléfono justo antes de que los cuerpos de seguridad intervinieran.

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