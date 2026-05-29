Luka Doncic invierte en un equipo italiano con miras a la NBA Europe

El astro de la NBA Luka Doncic tomó la decisión de unirse al mundo de los negocios deportivos en Europa al asociarse con el exejecutivo de los Dallas Mavericks, Donnie Nelson, para adquirir el club profesional Vanoli Cremona, perteneciente a la máxima categoría del baloncesto italiano (Lega Basket Serie A).

La ambiciosa operación, anunciada oficialmente este viernes, no se limitará a la continuidad del equipo en su plaza original. El consorcio de inversores confirmó que el club será trasladado de forma inmediata a Roma, ciudad donde comenzará a competir formalmente a partir del arranque de la temporada 2026-27.

Para Doncic, quien antes de consagrarse en Estados Unidos se formó y brilló en las filas del Real Madrid, esta adquisición representa la culminación de un viejo anhelo personal: “Llevaba mucho tiempo soñando con ser propietario de un equipo en Europa; que esto finalmente se haga realidad es algo increíble. El Vanoli posee una gran historia, y estamos listos para llevarlo al siguiente nivel en Roma. Contamos con un grupo de socios extraordinario y creo firmemente que podemos lograr algo especial para el baloncesto”.

El gran objetivo: NBA Europe

El traslado a la capital italiana tiene un trasfondo que apunta directamente a la globalización de la mejor liga del planeta. El grupo de propietarios ha presentado formalmente una candidatura para que la renovada franquicia sea la representante oficial de Roma en la NBA Europe.

Esta nueva competición internacional es un proyecto conjunto impulsado por la FIBA y el comisionado de la NBA, Adam Silver, con miras a ponerse en marcha en el otoño de 2027.

De acuerdo con los planes preliminares, el certamen continental contará con una estructura de 16 equipos: 12 plazas fijas con sede permanente y 4 clubes rotativos que variarán según su clasificación en cada temporada. Roma compite directamente por una de estas codiciadas plazas junto a otras grandes metrópolis europeas como Londres, París, Madrid, Barcelona, Berlín, Milán y Atenas.

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