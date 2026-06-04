5 plantas respaldadas por la ciencia para frenar la ansiedad (y cómo tomarlas bien)

Hay dos alternativas naturales para combatir la depresión y la ansiedad: las hierbas y los suplementos naturales, según expertos en microbiología . En ambos casos, es importante tener en cuenta que estos remedios son extremadamente potentes gracias a sus componentes activos.

El doctor en Microbiología de los Alimentos, Manuel Manzano, advierte tres cosas que se deben tomar en cuenta al tomar remedios naturales para la ansiedad:

Antes de empezar a automedicarse, consulten a su médico.

Las hierbas tienen efectos potentes, por lo que se deben conocer sus propiedades.

Se debe evitar consumir plantas y medicamentos que interactúen entre sí.

Plantas con efecto antidepresivo y adaptógeno

Las soluciones herbales poseen principios activos muy potentes capaces de regular neurotransmisores como el GABA; no los subestimes. Crédito: Shutterstock

El doctor destaca que hay cinco hierbas que por su perfil pueden ayudar a mejorar el ánimo, aliviar la ansiedad y ser grandes aliadas contra la depresión.

Pasiflora

Uno de los compuestos de la pasiflora tiene el efecto de incrementar un neurotransmisor cerebral conocido como GABA (ácido gamma-aminobutírico). Esto trae como consecuencia que las neuronas se relajen, reduciendo la hiperactividad cerebral.

Esta planta es ideal para las personas que tienen pensamientos repetitivos o negativos, y para quienes sufren de insomnio asociado a situaciones de estrés.

Esta planta se debe tomar bajo recomendaciones médicas, ya que puede producir somnolencia durante el día y, si se toma en exceso, genera mareos. Bajo ninguna circunstancia se debe combinar con medicamentos sedantes y mucho menos con alcohol.

Lavanda

La combinación de lavanda y manzanilla es una poderosa aliada para combatir el insomnio. Crédito: Shutterstock

La lavanda se puede usar en infusiones, extractos, aceites, en cápsulas o a través de la aromaterapia. Los compuestos de la lavanda funcionan para controlar los procesos de ansiedad, reducir la frecuencia cardíaca y disminuir la presión arterial, por lo que se asocia a disminuir los síntomas físicos del estrés.

Sin embargo, su consumo se asocia al estreñimiento, mientras que si se usa en formato de aceite esencial, nunca debe aplicarse pura; siempre debe diluirse.

Valeriana

La valeriana tiene compuestos activos que promueven la relajación. Crédito: Shutterstock

La valeriana es un remedio que se ha usado desde la antigüedad y, según explica Manzano, es la planta ideal para disminuir los niveles de irritabilidad y conciliar el sueño. Una de las características de la valeriana es que tiene un efecto acumulativo.

“Notarán sus beneficios sobre la irritabilidad pasado un tiempo, entre dos y cuatro semanas. De igual forma, cuando dejen de tomarla, el efecto no desaparecerá de inmediato, sino que tardará un par de semanas en ser eliminado por completo del organismo”, agrega.

Esta planta tiene sus contraindicaciones: no se puede tomar en caso de enfermedades hepáticas y, en algunas personas sensibles, pueden despertar por la mañana aturdidas, mareadas o con dolor de cabeza.

Ashwagandha

La ashwagandha es una planta que ha ganado popularidad en los últimos años por su capacidad de reducir los niveles de cortisol (la famosa hormona del estrés). Manzano la recomienda para reducir el cansancio mental y esa saturación de “necesitar desconectar” cuando el mundo va demasiado rápido.

Recalca que se debe consultar a su médico si están tomando medicamentos para la diabetes, la tiroides o la hipertensión.

Rhodiola rosea

La Rhodiola rosea tiene un perfil ideal para mejorar la concentración y el estado de ánimo. Entre los efectos secundarios, destaca que puede producir el efecto contrario: agitación o incluso insomnio. La recomendación es consumir con moderación, hacer seguimiento de los efectos y suspender su uso o consultar con un profesional en caso de malestares o agitación.

Suplementos naturales para el estado de ánimo

Además, hay dos suplementos naturales que actúan como aliados contra la ansiedad: el 5-HTP (5-Hidroxitriptófano) y la hierba de San Juan.

El 5-HTP es reconocido como un suplemento que actúa como precursor directo de la serotonina, la hormona encargada de regular el bienestar, el estado de ánimo y el apetito. No obstante, “no debe tomarse jamás si ya están bajo un tratamiento con antidepresivos farmacéuticos, ya que la combinación puede generar un exceso de serotonina altamente peligroso para la salud”.

Mientras que el hipérico, conocido tradicionalmente como la hierba de San Juan, es útil para la depresión leve o esos estados iniciales donde se empieza a ver todo de forma negativa, pero sin haber entrado en una fase grave.

El principal riesgo del hipérico, explica Manzano, es que incrementa la fotosensibilidad. Esto significa que la acción de los rayos solares puede generar quemaduras en la piel con mayor facilidad. Si esto ocurre, se debe suspender el tratamiento de inmediato.

Si sufres de ansiedad o depresión, es importante, tal como lo recomiendan los especialistas, ir a una consulta médica o a naturópatas para que evalúen las causas de tu padecimiento y hagan las recomendaciones pertinentes.

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