Aprueban transmisión en pantalla gigante del juego Knicks hoy afuera del MSG de Nueva York con amplio operativo policial

Con amplio operativo policial, los neoyorquinos podrán seguir esta noche en pantalla gigante afuera del Madison Square Garden (MSG) el segundo partido de la final NBA que los Knicks disputarán contra los Spurs en San Antonio, Texas.

“Esto forma parte del deseo de la ciudad de estar preparada para garantizar que todos los neoyorquinos puedan disfrutar”, dijo esta mañana el alcalde Zohran Mamdani durante una entrevista en la emisora ??1010Wins.

Sin embargo, Mamdani advirtió que los aficionados deben comportarse adecuadamente mientras animan a su equipo favorito. “Aunque queremos que los neoyorquinos disfruten, me gustaría recordarles que no deben subirse a vehículos de emergencia ni a ambulancias, ni bloquearles el paso”, señaló el alcalde en referencia a unos videos que circularon mostrando a personas subiéndose a una ambulancia del hospital Northwell Greenwich Village mientras pasaba frente al MSG durante el partido del miércoles; dos de ellas llegaron a saltar al techo del vehículo y ondear una bandera de los Knicks.

La policía detuvo a tres personas implicadas en el incidente con la ambulancia. Uno de los sospechosos golpeó en la cara a un jefe de la policía de Nueva York (NYPD) mientras era puesto bajo custodia.

Otros cinco aficionados recibieron citaciones judiciales la noche del miércoles, cuando los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs por 105-95; no obstante, la policía y las autoridades municipales afirmaron que la multitud esa noche fue mucho menos conflictiva que la que se congregó afuera del Madison Square Garden durante las finales de la Conferencia Este.

“Queremos asegurarnos de que [la ciudad] pueda seguir funcionando, incluso con la increíble emoción de este momento, en el que nos hemos puesto por delante 1-0 en la serie”, declaró Mamdani esta mañana.

Más de 10,000 personas asistieron el miércoles a la proyección pública en el exterior del MSG. Otras 18,000 acudieron a una proyección con entrada dentro del recinto. Es la primera vez en 27 años que los Knicks llegan a las finales. Hace más de una semana NYPD desaconsejó la celebración de estas reuniones públicas, después de que eventos anteriores atrajeran a multitudes y se vieran empañados por numerosas detenciones, recordó Daily News.

La serie continuará la próxima semana -el lunes 8 y miércoles 10 de junio- allí mismo, en la sede del equipo neoyorquino, donde se espera un gran despliegue de seguridad y congestión vial y peatonal por la anunciada presencia del mandatario Donald Trump y el alcalde Mamdani.

Joe Calvello, portavoz del alcalde, afirmó que Mamdani pagaría su propia entrada. No está claro si Trump pagaría la suya, pero la semana pasada comentó que el propietario de los Knicks, James Dolan, lo había invitado a las finales. Las entradas se están vendiendo por miles de dólares.

El Madison Square Garden, conocido como el escenario más famoso del mundo, es además vecino de Penn Station, congestionado terminal de ferrocarriles en Midtown Manhattan.