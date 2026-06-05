Mamdani no se sentará con Trump en juego de los Knicks de Nueva York: finales NBA

Tras dos reuniones en la Casa Blanca, Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, coincidirán por primera vez en Nueva York, en ocasión del 3er partido de la final de la NBA entre Knicks y Spurs el próximo 8 de junio.

Pero no estarán juntos. “Tienen previsto asistir por separado al tercer partido de las finales de la NBA en Nueva York este lunes, y se espera que cada uno ocupe un asiento acorde con la imagen política que desea proyectar. No hay planes conocidos para que ambos se reúnan en el Madison Square Garden, y un encuentro fortuito parece improbable”, resumió The New York Times.

«Estaré en una zona muy diferente», declaró el alcalde ayer durante una rueda de prensa no relacionada. Se espera que Trump vea el partido desde un palco privado, según una persona familiarizada con los planes. Por su parte, se prevé que Mamdani -“un socialista democrático que busca mostrarse cercano al pueblo”- ocupe un asiento de menor categoría, más próximo a lo alto de la grada que a la zona reservada para celebridades.

La presencia de Trump y Mamdani complicará sin duda el dispositivo de seguridad en el Madison Square Garden, conocido como el escenario más famoso del mundo, y vecino de Penn Station, terminal de ferrocarriles de alto tráfico vial y peatonal en Midtown Manhattan.

Joe Calvello, portavoz del alcalde, afirmó que Mamdani pagaría su propia entrada. No estaba claro si el Trump pagaría la suya, pero la semana pasada comentó que el propietario de los Knicks, James Dolan, lo había invitado a las finales. Las entradas se están vendiendo por miles de dólares.

La Casa Blanca confirmó la tarde de ayer que Trump tenía previsto asistir, tras haber insinuado él mismo la semana pasada que acudiría. El partido del lunes será el primero que los Knicks tengan en casa en las finales de la Conferencia Este, luego de los juegos del miércoles y esta noche en San Antonio, Texas. Un 4to partido está previsto el 10 de junio en NYC; y si aún no hay un equipo ganador la serie continuará el 13 de junio (Texas), el 16 (NYC) y el 19 (Texas).

Relación Trump Mamdani: amistad y críticas

Aunque Mamdani Trump se sitúan en extremos opuestos del espectro político estadounidense, ambos han forjado una relación aparentemente cordial e intercambian mensajes de texto, según sus declaraciones. La situación ha generado críticas para ambos.

Durante un debate organizado por Spectrum News NY1 el miércoles, Antonio Reynoso, presidente de Brooklyn y candidato al Congreso, criticó duramente a Mamdani por haber visitado la Casa Blanca. “Este sujeto (Trump) está aterrorizando a nuestros vecinos, está cometiendo crímenes -crímenes de guerra-; es alguien contra quien deberíamos estar preparándonos para iniciar un proceso de destitución», declaró Reynoso, quien compite contra Claire Valdez, una asambleísta que cuenta con el respaldo del alcalde.

En tanto, la relación entre Trump y Mamdani sigue fluyendo entre críticas y alabanzas, a veces contradictorias, aunque ellos insisten en lo contrario. En marzo el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, advirtió con ironía a Mamdani que no se dejara manipular por Trump al comentar su supuesta relación “amorosa”.

“Honesta, directa y productiva”, así definió el alcalde de Nueva York su relación con el mandatario Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, en abril. Días antes Trump había declarado desde Las Vegas que el alcalde socialista “está destruyendo a Nueva York”.

Luego, el mes pasado Trump criticó otra vez la política de “impuestos contra los ricos” de Mamdani, aunque también lo alabó “me cae bien. Es un buen tipo”, dijo. Pero “Una vez que se marchan (los ricos), se han ido para siempre, y no les quedará ciudad. No les quedará estado”, sentenció el mandatario en una llamada al programa radial de Sid Rosenberg, acérrimo crítico del alcalde de Nueva York.

Así, ambos llevan un año en una compleja relación verbal, con dos encuentros en persona en la Casa Blanca. “Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo calificó de “extranjero ilegal”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, amenazó con arrestarlo con ICE y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.

La segunda visita de Mamdani a Trump fue el 26 de febrero para pedirle apoyo federal a un importante proyecto de vivienda en Queens y además abogó por la liberación de una estudiante detenida por ICE. Apenas días después condenó sus ataques “ilegales” a Irán.