Desaparición de James Higginbotham en Japón: voluntarios se suman a búsqueda de estudiante estadounidense

A una semana de la desaparición del estudiante estadounidense James “Weston” Higginbotham en Japón, la familia esta impulsando una búsqueda ciudadana con apoyo de voluntarios, tras la reducción de los recursos oficiales asignados al caso. Con autorización de las autoridades, el operativo con participación civil iniciará este sábado en una zona montañosa de difícil acceso.

Weston, alumno de la Universidad de Auburn, Alabama, se encontraba en Japón junto a su familia para celebrar la graduación de su hermano cuando desapareció el 29 de mayo. Según el relato de sus padres, se alejó del grupo tras una discusión y desde entonces no se ha tenido contacto con él.

¿Cuándo y dónde se le vio por última vez a James Higginbotham?

Las cámaras de seguridad lo registraron por última vez el pasado 29 de mayo caminando solo en las inmediaciones del límite entre las prefecturas de Kioto y Shiga. En las imágenes aparece avanzando por un sendero que conduce hacia una ruta de senderismo en una zona boscosa.

Las autoridades japonesas desplegaron un operativo de búsqueda en la cordillera de Higashiyama, un área caracterizada por vegetación densa y terrenos complicados. De acuerdo con la familia, participaron más de 100 agentes, además de unidades caninas y helicópteros.

Foto GoFundMe

La búsqueda de James Higginbotham en Japón

Las labores se vieron afectadas por las condiciones meteorológicas, luego de que un tifón azotara la región. Según el padre del estudiante, los equipos regresaron de la zona con lodo hasta la cintura tras las jornadas de rastreo.

Pese al despliegue, no se obtuvieron resultados y la policía redujo posteriormente los recursos destinados a la búsqueda. Ante este escenario, Nancy Higginbotham, madre del estudiante, acudió a la comisaría de Shiga para solicitar autorización y coordinar un operativo ciudadano de búsqueda y rescate.

Durante ese proceso, la madre del estudiante enfrentó dificultades de comunicación, aunque contó con el apoyo inmediato de un voluntario que actuó como traductor. Esta persona respondió a un mensaje previo, se presentó en la comisaría y la acompañó en distintas gestiones.

The parents of James “Weston” Higginbotham, an Auburn University student who has been missing in Japan for more than a week say they have “complete confidence” that they are going to find their son.



Higginbotham’s mom said he was out on his own after they had an argument about? pic.twitter.com/ecwaYNC0w8 — CBS Mornings (@CBSMornings) June 5, 2026

El caso ha generado una respuesta solidaria dentro y fuera de Japón. Una campaña en GoFundMe ha superado los $49,000 dólares en donaciones, entre ellas un aporte de $25,000 dólares realizado de forma anónima.

Con estos recursos, la familia planea reforzar las labores de búsqueda mediante equipos privados de rescate, además de mantener el llamado a voluntarios en la región de Kioto.

Difusión del caso en redes sociales

La difusión del caso también se ha extendido a redes sociales como Reddit, Facebook, Instagram y X, donde usuarios han mostrado disposición para colaborar en la localización del estudiante.

The search continues today in Japan for missing Auburn University student James "Weston" Higginbotham. Volunteers and family are focusing on rugged wooded areas near Kyoto that police have not yet searched. https://t.co/5xtxBL6v33 pic.twitter.com/UGutOPLKCx — WVTM 13 (@WVTM13) June 6, 2026

Entre los apoyos destaca el de un hombre residente en Tokio que decidió cerrar su negocio durante una semana para unirse a la búsqueda. Según la familia, su motivación fue retribuir la ayuda que recibió cuando vivió en Estados Unidos.

Los padres de Weston han pedido a los participantes extremar precauciones debido a las condiciones del terreno, y han sugerido que quienes no puedan acceder a las zonas más complicadas colaboren con la distribución de información en áreas cercanas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares, voluntarios y equipos de apoyo siguen concentrados en la zona donde el estudiante fue visto por última vez.

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