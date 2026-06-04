Estudiante de la Universidad de Auburn desaparece en Japón; familia teme que atraviese una crisis emocional

La búsqueda de James “Weston” Higginbotham, estudiante de ingeniería de la Universidad de Auburn, en Alabama, continúa en Japón después de que se reportara su desaparición en la ciudad de Kioto.

El joven de 20 años fue visto por última vez el pasado 30 de mayo en la estación de Yamashina, según informó su madre, Nancy Higginbotham. Hasta el miércoles por la noche, las autoridades no habían logrado localizarlo.



A través de un comunicado, la familia confirmó que los esfuerzos de búsqueda se mantienen activos y agradeció el apoyo de la policía japonesa, agentes del FBI, diplomáticos estadounidenses, funcionarios de Alabama y voluntarios que participan en las labores para encontrar al universitario.



“Las autoridades no encontraron a Weston hoy”, señaló su madre, quien también destacó la cantidad de recursos desplegados para dar con su paradero.

Buscan a estudiante de la Universidad de Auburn

Higginbotham cursa el tercer año de Ingeniería de Biosistemas en la Universidad de Auburn y se encontraba de viaje con su familia cuando desapareció. El estudiante creció en Hoover, Alabama, y se graduó de la preparatoria Spain Park.



Las autoridades y sus familiares intentan reconstruir los movimientos que realizó antes de perder contacto. De acuerdo con Nancy Higginbotham, no está claro si su hijo abordó nuevamente un tren después de ser visto en la estación de Yamashina.

Breaking: Auburn University student James "Weston" Higginbotham, 20, is currently missing in Japan



The 20-year-old has mysteriously vanished while on vacation with his family in Japan. Weston and his family arrived in Kyoto, Japan on May 25th. He and his family were there? pic.twitter.com/vsAeiMNWes — True Crime Belieber (@TrueCrimeBelieb) June 4, 2026

La familia explicó que el joven tiene amplia experiencia en senderismo, por lo que consideran posible que se haya dirigido a alguna de las rutas naturales cercanas a la zona.

Entre los lugares mencionados se encuentran Bishamon-do, el canal del lago Biwa, Misasagi, Keage/Nanzen-ji, el sendero Kyoto, el monte Otowa y Daigo/Kami-Daigo.

Les preocupa su estado emocional

Sus seres queridos manifestaron preocupación por su estado emocional y señalaron que la situación requiere atención urgente.



Mientras tanto, el caso ha movilizado a autoridades de Japón y Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado de EEU.UU. indicó que el gobierno estadounidense está al tanto de los reportes sobre la desaparición y reiteró que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es una prioridad.



Desde Alabama también han expresado respaldo a la familia. El alcalde de Hoover, Nick Drezis, aseguró que la comunidad mantiene la esperanza de un desenlace favorable.



Pese a la incertidumbre, los padres del estudiante se han mostrado optimistas ante el avance de la búsqueda y la difusión del caso en redes sociales.

Keith Higginbotham afirmó que confía en que su hijo será encontrado gracias a la colaboración de las autoridades y de las personas que continúan compartiendo información sobre su desaparición.

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