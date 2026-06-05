EPIC Players reimagina el musical “Rent”

Treinta años después de revolucionar Broadway con una historia sobre amor, pérdida y supervivencia en medio de la crisis del VIH/SIDA, “Rent” vuelve a Nueva York con una nueva mirada: una producción protagonizada casi en su totalidad por artistas neurodivergentes y discapacitados.

La compañía EPIC Players, reconocida por su enfoque inclusivo, presenta el musical del 4 al 14 de junio en A.R.T./New York Theatres. La producción cuenta con artistas latinos como la actriz puertorriqueña Genesis Solivan en el papel de Mimi y el actor afro-latino Hunter Hollingsworth interpretando a Benny.

Pero para el elenco, esta versión de “Rent” va mucho más allá del escenario. “Yo entendí el mensaje de Rent cómo escoger vivir la vida incluso a través de todas las luchas. A veces no me sale natural pensar así, pero cantar estas canciones casi todos los días me obliga a practicar esa esperanza”, dijo Solivan durante una entrevista con El Diario.

La actriz aseguró que ese sentimiento de comunidad y resiliencia es precisamente lo que espera transmitir al público.

“Espero que la gente se permita vivir todo el viaje emocional con nosotros. Y al final sentirse esperanzados, porque mientras haya comunidad, hay futuro”, expresó la actriz.

“Espero que la gente se permita vivir todo el viaje emocional con nosotros. Y al final sentirse esperanzados, porque mientras haya comunidad, hay futuro” Genesis Solivan – Actriz

La producción llega en un momento importante para EPIC Players, organización fundada en 2016 para crear oportunidades profesionales para artistas neurodivergentes y discapacitados. Este año, además, la compañía celebra su décimo aniversario.

Aunque EPIC se define como una compañía neuroinclusiva, su directora artística ejecutiva, Aubrie Therrien, enfatizó que el objetivo siempre ha sido mantener altos estándares artísticos.

“El objetivo siempre es hacer buen teatro. Eso no cambia porque seamos discapacitados. Lo que cambia es que a veces necesitamos ciertas acomodaciones o accesibilidad para poder hacer el trabajo”, explicó Therrien.

Para Hollingsworth, quien recientemente debutó en Broadway con “How to Dance in Ohio”, participar en “Rent” representa una oportunidad profundamente significativa.

“Es una oportunidad de una vez en la vida. Todos los días entro al ensayo tratando de demostrarle a la gente que soy una persona por la que vale la pena apostar. Hay muchas personas discapacitadas allá afuera que no son vistas en esta industria. Creo que esto puede ayudarlos a sentirse vistos”, expresó el actor.

La elección de “Rent” tampoco fue casualidad. Según Therrien, fueron los propios artistas de EPIC quienes votaron para producir el musical. “Es una historia sobre personas que han sido relegadas a los márgenes. Y sentimos que ahora es el momento correcto para contarla”, comentó Therrien.

Además de la representación neurodivergente, la producción busca abrir espacio para artistas latinos y otras voces que históricamente han tenido menos oportunidades dentro del teatro musical.

“Es un show divertido, con música increíble. También es una oportunidad de conocer artistas a quienes normalmente no se les da espacio para ser vistos”, agregó Solivan.

Las funciones de “Rent” incluirán herramientas de accesibilidad como subtítulos en tiempo real, espacios tranquilos y apoyo sensorial para miembros de la audiencia neurodivergente y discapacitada.

“Creo que la gente saldrá transformada después de ver este show. Porque el mundo ahora mismo es muy complicado, y esta historia todavía tiene mucho que decir”, afirmó Hollingsworth.

El musical se presenta desde el 4 hasta el 14 de junio en A.R.T./New York. (502 W 53rd St). Para boletos e información, visite: https://epicplayers.ticketspice.com/epic-players-presents-rent-