Kathy Hochul propone a exconvicto indultado para supervisar las cárceles de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presuntamente planea nombrar a Alexander Dockery, un exconvicto cuya sentencia fue conmutada por ella misma en 2023, como integrante de la Comisión Estatal de Correcciones, el organismo encargado de supervisar las condiciones en las cárceles del estado.

De concretarse, Dockery se convertiría en uno de los miembros de una comisión que recientemente amplió su composición de tres a cinco integrantes como parte de una amplia reforma penitenciaria aprobada el año pasado, informó City & State New York.

La legislación también establece que al menos uno de los comisionados debe haber estado previamente encarcelado.

La posible designación sucede en medio de fuertes cuestionamientos sobre el sistema carcelario estatal, especialmente tras la muerte de Robert Brooks, quien falleció después de ser golpeado por cuatro guardias penitenciarios en el Centro Correccional de Marcy en diciembre de 2024.

Alexander Dockery cumplió aproximadamente 23 años de una condena de entre 25 años y cadena perpetua por varios delitos no violentos relacionados con robos y allanamientos de morada.

Durante su permanencia en prisión obtuvo el certificado de equivalencia de estudios secundarios y completó estudios universitarios que incluyeron títulos de asociado, licenciatura y maestría, reseñó según City & State New York.

Al anunciar la conmutación de su sentencia en 2023, la oficina de Hochul indicó que también tenía planes de cursar un doctorado tras recuperar su libertad.

“Representaría un cambio significativo”

Anthony Dixon, subdirector del Parole Preparation Project y exrecluso, afirmó que la incorporación de Dockery representaría un cambio importante en la forma en que el estado concibe el liderazgo y la supervisión penitenciaria.

“Representaría un cambio significativo en la forma en que Nueva York entiende el liderazgo, la redención, la seguridad pública y la experiencia de las personas que han estado encarceladas”, declaró Dixon a City & State New York.

Añadió que una designación de este tipo podría aportar nuevas perspectivas y contribuir a un sistema penitenciario “más humano, responsable y con visión de futuro”.

Otras nominaciones pendientes

La candidatura de Dockery figura entre varios nombramientos que el Senado estatal deberá considerar antes de concluir el actual período legislativo.

Entre ellos destaca la nominación de John Kagia para ocupar de forma permanente la dirección ejecutiva de la Oficina de Gestión del Cannabis del estado. Se desempeña actualmente como director ejecutivo interino de la agencia.

Hochul removió previamente a Chris Alexander, el primer director ejecutivo, en medio de críticas por la lenta implementación del mercado legal de cannabis para uso recreativo. Más tarde también destituyó a Felicia A.B. Reid tras problemas relacionados con la supervisión de ventas ilícitas de marihuana.

Asimismo, los senadores estatales tienen previsto votar sobre más de dos docenas de nombramientos para el Tribunal de Reclamaciones y sobre varios jueces interinos de la Corte Suprema estatal.

De acuerdo con City & State New York, se espera que la mayoría de los nominados de Hochul obtengan la aprobación del Senado, ya que es poco frecuente que los legisladores rechacen las designaciones de un gobernador sin que exista previamente una oposición significativa.

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