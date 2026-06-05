La impresionante foto vikinga de Noruega para el Mundial 2026 (Fotos)

En un mar de fotografías de delegaciones posando en trajes elegantes, la selección de fútbol de Noruega rompió los equemas para celebrar su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

El combinado nórdico se presentó ante el planeta caracterizado como auténticos guerreros medievales a orillas de un fiordo. La imponente imagen oficial con la que la selección llega al Mundial 2026 ha sido bautizada como “The Vikings Are Coming” (Ya vienen los vikingos).

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) planificó esta producción durante seis meses tras recibir las recomendaciones del delantero Erling Haaland y del golfista Viktor Hovland para contactar al prestigioso fotógrafo escocés David Yarrow. Yarrow, célebre en la historia del deporte por capturar la icónica postal de Diego Armando Maradona con la Copa del Mundo en el Estadio Azteca en 1986, tuvo clara su propuesta desde el primer momento: “Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos. Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”.

La ambiciosa sesión se llevó a cabo un sábado en una playa privada de Oslo. Con el fin de evitar que el público pensara que la imagen final era producto de la inteligencia artificial, la organización filmó todo el detrás de escena del rodaje. Para recrear el entorno inspirado en la serie televisiva Vikings, el equipo de producción construyó un muelle de madera de época y contrató especialistas en maquillaje y peluquería para infundir un aspecto “temible” en el plantel.

La imagen principal congrega a unas treinta personas entre futbolistas y cuerpo técnico apostados en un fiordo rodeado de montañas. El grupo luce armaduras de cuero, lanzas, hachas, espadas y escudos de madera a los costados de un muelle que conecta con un drakkar (embarcación vikinga) anclado en aguas calmas, mientras otras naves navegan al fondo bajo un cielo nublado.

Noruega se encuentra encuadrada en el Grupo I de la cita mundialista junto a las selecciones de Francia, Senegal e Irak. Su esperado regreso a los campos de un Mundial se consumará el próximo 17 de junio, cuando debuten ante el combinado de Irak.

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