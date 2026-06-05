Mundial 2026: Jugadores ganarán hasta 5,000 dólares diarios por disputar la Copa del Mundo

Cada jugador que participe en el Mundial 2026 percibirá unos 5,000 dólares por día y el colectivo de clubes se repartirá 5 millones de dólares, de acuerdo al memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este viernes la FIFA.

Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los 355 millones de dólares acordados, que supone un aumento del 70% respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, para los jugadores que jueguen las fases eliminatorias.

¿Cuánto ganarán los clubes y jugadores en el Mundial 2026?

Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros 250 millones de dólares.

La FIFA precisó que los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de 5,000$ por jugador y día.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA”.

Infantino resaltó el aumento del 70 % respecto a 2022 de la cifra global que destinará el programa, con 355 millones de dólares, tras la disputa de casi 1,000 partidos entre la fase preliminar y la fase final.

Por su parte, el presidente de la EFC y del PSG, Nasser Al-Khelaifi, consideró que el programa de ayudas a clubes “es una parte esencial de la colaboración estratégica de EFC con la FIFA, y beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo”.

“Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. De este modo, más clubes que nunca recibirán fondos por liberar a sus jugadores. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones nacionales”, indicó.

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