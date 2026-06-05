FIFA prohíbe el ingreso con botellas de agua reutilizables a los estadios del Mundial 2026

La FIFA anunció una modificación drástica en sus normativas de seguridad e higiene para el Mundial 2026. Según adelantó el medio digital The Athletic, el organismo rector del fútbol internacional prohibió el ingreso de cualquier tipo de botella de agua reutilizable al interior de los recintos deportivos, revirtiendo una postura que la propia entidad había autorizado hace apenas tres semanas.

La polémica se desató tras la actualización exprés del reglamento oficial que rige el comportamiento y los accesos de los espectadores a los estadios. La versión corregida de esta semana no deja espacio a segundas interpretaciones: “Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas de agua reutilizables al estadio”, estipula textualmente el nuevo código de conducta de la FIFA.

La medida choca de frente con el borrador original publicado hace escasos 21 días, el cual pretendía promover hábitos más sostenibles permitiendo la entrada de recipientes ecológicos: “Se permite el ingreso al estadio de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, de hasta un litro de capacidad”, relataba el antiguo documento.

Como es habitual en las grandes citas del deporte, el veto ya se aplicaba estrictamente sobre termos rígidos, envases de vidrio, latas o materiales quebradizos con el propósito de “prevenir riesgo de causar lesiones a jugadores o espectadores al ser tirados”.

Sin embargo, la inclusión de las botellas plásticas reutilizables y transparentes en la lista negra obligará ahora a la marea de aficionados a depender exclusivamente de la compra de agua embotellada dentro de las concesiones comerciales del recinto o a abastecerse en las zonas específicas que habilite la organización.

Esta nueva restricción ha encendido las alarmas entre las asociaciones de fanáticos y los servicios médicos, debido a que el torneo se llevará a cabo durante el punto álgido del verano en Norteamérica, una época donde los pronósticos meteorológicos anticipan altos índices de humedad y temperaturas extremas en varias de las sedes asignadas para albergar los 104 partidos de la competición.

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