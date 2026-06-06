Brasil superó por la mínima a Egipto con gol de Endrick

La selección de Brasil venció 2-1 a Egipto en el Estadio Huntington Bank Field, en Cleveland en un amistoso internacional, preparativo al Mundial 2026.

Con goles de Bruno Guimarães y Endrick, los de Ancelotti llegan afilados al debut ante Marruecos el 13 de junio en el Mundial 2026.

El partido estuvo controlado por Brasil, que exhibió orden defensivo y presionó bien en el centro del campo, pero tuvo poco brillo en ataque.

Egipto, que está encuadrada en el Grupo G del Mundial, al margen del gol, originado en un pase equivocado, no causó peligro en el resto del partido. Mohamed Salah, estrella de los faraones, solo jugó en segunda parte y pasó en blanco, sin contribuir a mejorar el juego de su equipo.

Todo se definió sobre el final

La verdeamarela fue el primero en generar peligro con una buena combinación entre Vinícius Júnior y Lucas Paquetá, aunque el mediocampista definió desviado.

A los siete minutos, el defensor egipcio Mohanad Lashin se quedó dormido en la salida, Bruno Guimarães estuvo atento para aprovechar la desatención y definió con precisión para establecer el 1-0 a favor de Brasil. El equipo de Carlo Ancelotti golpeó en el momento justo y comenzó a imponer condiciones en un arranque vibrante y de ida y vuelta.

Pero la igualdad no tardó en llegar. En una jugada muy parecida, Marquinhos la entregó mal atrás y Mostafa Zico aprovechó para el empate 1-1.

El impacto en el segundo tiempo llegó desde el banco brasileño. Tras una gran acción ofensiva, Raphinha asistió a Endrick, quien controló dentro del área y sacó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo derecho del arco egipcio.

Un gol de enorme calidad para poner el 2-1 y confirmar el efecto inmediato de los cambios realizados por Carlo Ancelotti.

Ancelotti tiene plena confianza en Vini Jr

Ancelotti, expresó este sábado plena confianza en Vinícius Júnior y aseguró que el extremo “va a sacar su mejor versión en el Mundial”.

Ancelotti elogió la capacidad para combinar que mostraron Vini Jr. y Raphinha en el amistoso contra Egipto, en el que Brasil se impuso por 2-1, y dijo que está “muy satisfecho” por el partido de su equipo, en especial, por “la intensidad y el ritmo” que tuvo la Canarinha en los primeros 60 minutos.

También dedicó palabras de elogio a Endrick, autor del segundo gol de Brasil. “Endrick es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área, es un jugador muy importante para nosotros”, comentó.

El preparador italiano aseguró que ya tiene decidida la alineación titular para el debut mundialista contra Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

“Tengo la alineación inicial contra Marruecos, la idea es clara”, sentenció Ancelotti en la rueda de prensa posterior al amistoso contra Egipto, disputado en Cleveland.

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