Miles de veteranos y sus familias podrán obtener boletos gratis para el Mundial 2026

Miles de veteranos, militares en activo y primeros respondientes en Estados Unidos podrán asistir gratis a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a un programa de $2.25 millones en boletos financiado por Bank of America, la FIFA y la organización Vet Tix. La iniciativa contempla la entrega de 4,547 entradas para encuentros en las 11 ciudades sede del torneo en Estados Unidos, incluyendo partidos de la fase de grupos, rondas eliminatorias e incluso la final.

Para muchas familias, el beneficio representa un ahorro de hasta cientos de dólares por persona en un evento cuya demanda y precios siguen aumentando conforme se acerca la inauguración. Además, el programa reservará 250 boletos para partidos de la Selección de Estados Unidos como parte de las actividades conmemorativas por el 250 aniversario de su fundación.

¿Cómo funcionará la dinámica?

De acuerdo con Bank of America, patrocinador oficial del torneo, aportará $2 millones para la compra de boletos para donarlos a veteranos, militares en activo y primeros respondientes, mientras que Vet Tix sumará otros $250,000. El fondo conjunto se distribuirá a partir del segundo partido de la Selección de Estados Unidos ante Australia del 19 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Pero el total de 4,547 boletos se distribuirá en las 11 ciudades sede, en partidos de la fase de grupos y de las fases de eliminación directa, incluyendo semifinales y la final. Voceros de FIFA y Bank of America indicaron que el número exacto de entradas por sede variará según el estadio y el calendario del torneo.

La asignación será completamente digital: Vet Tix enviará correos electrónicos a sus miembros seleccionados cuando las entradas estén disponibles para cada ciudad. Los beneficiarios deberán confirmar su asistencia siguiendo el sistema habitual de la plataforma.

Quiénes califican y qué deben hacer

El programa está abierto a tres grupos principales:

Veteranos con baja honorable y militares en activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

y militares en activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Primeros respondientes , actuales y retirados: policías, bomberos, personal de EMS, enfermeras registradas y operadores de 911

, actuales y retirados: policías, bomberos, personal de EMS, enfermeras registradas y operadores de 911 Sus familias inmediatas, que podrán asistir como acompañantes

Para acceder a las entradas:

Veteranos y militares deben registrarse gratuitamente en vettix.org

Primeros respondientes deben crear su cuenta en 1sttix.org

La elegibilidad se verifica mediante la plataforma ID.me, lo que garantiza que solo personas autorizadas accedan a los boletos

Una vez completado el registro y la verificación, los usuarios recibirán avisos cuando haya boletos disponibles para partidos en su área. Esto significa que quienes vivan cerca de una ciudad sede (Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Houston o Los Ángeles) tendrán más oportunidades de conseguir entradas sin incurrir en altos costos de viaje.

“Más que un partido”: el valor simbólico para familias de veteranos

De acuerdo con Michael A. Focareto III, fundador y director ejecutivo de Vet Tix y veterano de la Marina de Estados Unidos, el objetivo de este reconocimiento va más allá del fútbol y por eso están “profundamente agradecidos de asociarse con Bank of America y la FIFA para poner 4,547 boletos del Mundial en manos de la comunidad de veteranos, militares y primeros respondientes” a la que sirven.

Focareto subrayó que, para sus miembros y sus familias, poder sentir la energía y el orgullo del Mundial en las ciudades sede “significa mucho más que asistir a un evento deportivo”. A su juicio, se trata de crear recuerdos familiares inolvidables y de reconocer a quienes continúan sirviendo a la nación y a sus comunidades todos los días.

Lo que aportan Bank of America y la FIFA

Larry Di Rita, presidente de Bank of America para la región de Greater Washington D.C., recordó que la entidad ha contratado a miles de veteranos y familiares de militares y ha donado miles de viviendas a soldados heridos y primeros respondientes. Por lo que indicó que el banco se siente “privilegiado de apoyar a Vet Tix para que miles más puedan acceder a partidos del Mundial”.

Como parte de la iniciativa America 250, el banco también abrirá su BofA Fan Experience en el National Mall de Washington D.C., dentro de la FIFA World Cup 2026 Fan Zone, un espacio gratuito con pantallas gigantes, actividades para jóvenes, exhibiciones interactivas, muestras culturales, comida y música.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el fútbol es “una fuerza poderosa para hacer el bien”. Destacó que, mientras Estados Unidos celebra sus 250 años, trabajar con Bank of America y Vet Tix para incluir a veteranos y familias militares en el torneo “es una forma de que se sientan parte del mayor evento deportivo del planeta”.

Impacto para las familias hispanas veteranas

Para muchas familias hispanas con historial de servicio militar o en cuerpos de emergencia, el costo de asistir a un partido del Mundial suele ser prohibitivo. Entradas, transporte, comida y posibles días libres implican un gasto que fácilmente supera los $500 por familia.

Con este programa, la entrada se vuelve gratuita y el presupuesto familiar puede destinarse a transporte, comida y otros gastos del día. Para quienes viven en áreas metropolitanas con sede mundialista, será la oportunidad de vivir los partidos en el estadio con sus hijos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre entradas gratuitas para el Mundial 2026

¿Cuántos boletos gratis para el Mundial 2026 se entregarán a veteranos y primeros respondientes?

Serán 4,547 boletos distribuidos en las 11 ciudades sede de Estados Unidos, desde la fase de grupos hasta la final.

¿Quién financia estos boletos gratuitos?

El programa suma $2.25 millones en entradas: $2 millones aportados por Bank of America y $250,000 por Vet Tix, con apoyo logístico de la FIFA.

¿Desde cuándo estarán disponibles las entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de Vet Tix a partir del segundo partido que se juegue en Estados Unidos y se irán liberando conforme avance el torneo.

¿Qué deben hacer los veteranos y primeros respondientes para conseguir los boletos?

Veteranos y militares deben registrarse en vettix.org; policías, bomberos, EMS, enfermeras y operadores de 911, en 1sttix.org. La elegibilidad se verifica mediante ID.me.

¿Hay boletos reservados para partidos de la selección de Estados Unidos?

Sí. Se reservarán 250 boletos específicamente para partidos de la Selección Masculina de Estados Unidos durante el torneo, en honor al 250 aniversario del país.

Conclusión

El programa de boletos gratuitos para el Mundial 2026 no solo abre los estadios a veteranos, militares y primeros respondientes; también envía un mensaje de reconocimiento en un contexto de altos costos de vida. Para muchas familias hispanas que han servido al país, esta invitación puede convertirse en una de las pocas experiencias de gran evento deportivo que puedan costear en años. A medida que se acerque el torneo, la diferencia estará en quién se registre y se mantenga atento a los avisos: en este caso, la organización y la información valen tanto como la propia entrada.

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