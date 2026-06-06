Justicia alerta que Trump derribaría la Estatua de la Libertad con tal de salvar su salón de baile

Un panel de un tribunal federal de apelaciones manifestó su escepticismo sobre la postura de la administración del presidente Donald Trump de que los tribunales no tienen poder para detener la construcción del salón de baile de la Casa Blanca después de que el Ala Este fue demolida.

Dos integrantes de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos presionaron varias veces a los abogados del gobierno republicano sobre su alegato de que el proyecto favorito del mandatario, que ya está muy avanzado, no podría ser detenido por los tribunales incluso si se determinara que era ilegal, porque estaba demasiado avanzado e involucraba importantes de seguridad nacional.

“¿Cuándo se convirtió en un hecho consumado?”, preguntó la jueza Patricia Millett. “Si esto fuera una completa ilegalidad por parte del gobierno… ¿no se podría detener?”

“Según estas teorías, creo que tienes razón”, respondió Yaakov Roth, abogado del Departamento de Justicia (DOJ).

Millett, nombrado por Obama, hizo una serie de cuestionamientos a Roth con preguntas sobre el alcance de la visión del mandato de Trump alrededor de su poder para “actuar con rapidez y romper esquemas” sin estar sujeto a impugnaciones legales.

“Si el gobierno decide, muy rápidamente, derribar la Estatua de la Libertad —para aquellos cuyos antepasados ​​fue lo primero que vieron al llegar a este país, pero el gobierno actuó con demasiada prisa—, ¿no se podrá hacer nada?”, preguntó el juez.

En marzo, un juez federal detuvo la construcción del salón de baile en medio de la lucha legal, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. rápidamente suspendió la decisión, permitiendo que la construcción siguiera mientras el litigio seguía en curso, informó Político.

El intercambio puso en evidencia el empeño de Trump por defender su ambicioso proyecto de reconstrucción, que el presidente dejó claro que es una prioridad personal, junto con otras ambiciones estéticas y arquitectónicas que tiene en Washington. Millet compartió su desconfianza con el juez Bradley Garcia, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden.

Neomi Rao, jueza nombrada por el mandatario republicano, cuestionó si el demandante en el litigio, el National Trust for Historic Preservation, tenía fundamentos para demandar en primer lugar, particularmente si se tiene en cuenta la afirmación de Trump de que el salón de baile serviría como baluarte fundamental de la seguridad nacional, además de un espacio para eventos.

Roth declaró ante el panel que las preocupaciones “estéticas” del Trust sobre la Casa Blanca deben quedar en segundo plano frente a los asuntos de seguridad en juego.

“El equilibrio entre los perjuicios y el interés público está tan desequilibrado a favor de este proyecto”, indicó Roth. “Por un lado, se trata de una preferencia arquitectónica y, por otro, de la seguridad del presidente de los Estados Unidos”.

Asimismo, el abogado del DOJ aseguró que sería un abuso de poder por parte de los tribunales tomar medidas para detener el proyecto de salón de baile, sea desde su inicio o ahora, incluso si fuese evidentemente ilegal de acuerdo con la ley federal. En cambio, apuntó que, si un tribunal declarara ilegal el proyecto, la única solución recaería en los hombros del Congreso.

“El Congreso puede encontrar la manera de abordar esto, dado que tenemos estos imperativos de seguridad nacional”, dijo Roth. “El proyecto está bastante avanzado. Han instalado alrededor de 3 millones de libras de barras de acero de refuerzo. … El Congreso sería la entidad apropiada para decidir: ¿Cómo equilibramos estas consideraciones en este momento?”.

La demanda del National Trust alega que los terrenos de la Casa Blanca, declarados parque nacional, no pueden ser renovados sin la aprobación del Congreso. Sostienen que, al igual que Yellowstone, el parque no puede ser modificado a capricho de un presidente.

“Simplemente no quieren acudir al Congreso”, señaló Tad Heuer, abogado del fideicomiso, haciendo hincapié en que, de acuerdo con la Constitución, “el Congreso controla la propiedad federal”.

Aunque otros cambios más pequeños en la Casa Presidencial, como la instalación de canchas de tenis y una piscina, bien podrían no haber sido autorizados, nunca fueron impugnados ante los tribunales, aseguró Heuer. Pero el salón de baile, que necesitó la demolición de todo el ala este, es de una magnitud muy diferente.

El mandatario republicano ridiculizó en varias ocasiones la demanda vinculada con el proyecto, aseverando en una publicación en redes sociales que fue interpuesta por “una mujer que paseaba a su perro, quien no tiene absolutamente ninguna legitimación para presentar tal demanda”.

De hecho, el National Trust reivindicó la legitimación por medio de Alison Hoagland, historiadora y profesora jubilada que colaboró como voluntaria en distintas reuniones de conservación y visita la zona con regularidad.

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