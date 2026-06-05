Gobierno de Trump defiende en tribunales la construcción del salón de baile en la Casa Blanca

Los abogados del gobierno federal de Estados Unidos defendieron este viernes ante un tribunal de apelaciones la continuidad de las obras de un salón de baile en la Casa Blanca, y argumentaron que la construcción no puede ser detenida por los tribunales debido a que ya está en marcha y a consideraciones de seguridad nacional vinculadas al proyecto. Así lo informó la agencia Associated Press.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., el abogado del gobierno Yaakov Roth sostuvo que únicamente el Congreso tendría autoridad para frenar el proyecto, valorado en aproximadamente $400 millones de dólares.

La administración solicitó autorización judicial para continuar la obra sin aprobación legislativa.

El caso se centra en una orden emitida el 16 de abril por el juez federal Richard Leon, que instruyó a detener los trabajos en superficie del proyecto, un salón de baile de unos 8,400 metros cuadrados. Sin embargo, el magistrado permitió continuar con la construcción subterránea de un búnker y otras instalaciones vinculadas a seguridad nacional.

La disputa judicial también aborda quién tiene legitimación para impugnar proyectos gubernamentales una vez que han comenzado, así como el peso de los argumentos de seguridad nacional frente a ese tipo de demandas.

Durante el intercambio con la jueza Patricia Millett, Roth coincidió en respuestas a escenarios hipotéticos planteados por el tribunal, incluyendo la posibilidad de que el gobierno pudiera realizar demoliciones de monumentos emblemáticos como la Estatua de la Libertad o la Casa Blanca sin que ciertos grupos tuvieran capacidad legal de impugnación una vez ejecutadas las acciones.

La jueza cuestionó además en qué momento el proyecto pasó a considerarse un “hecho consumado”, en referencia a la conexión entre las obras subterráneas y la estructura principal del salón de baile. El debate se extendió durante una audiencia de dos horas ante un panel de tres jueces, que no emitió una decisión al término de la sesión, indicó la agencia de noticias.

El National Trust for Historic Preservation presentó la demanda en diciembre, poco después de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, donde se prevé construir el nuevo salón de baile con capacidad para unas 999 personas, según declaraciones previas del presidente Donald Trump.

Los jueces también interrogaron al abogado del demandante, Tad Heuer, sobre su legitimación para llevar el caso y sobre el equilibrio entre preocupaciones estéticas y argumentos de seguridad nacional.

Heuer sostuvo que la construcción debería suspenderse hasta que el Congreso se pronuncie y señaló que su organización no se opone a las instalaciones subterráneas relacionadas con seguridad.

Por su parte, el gobierno federal ha defendido que el proyecto incluye sistemas de protección frente a amenazas como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos. Los abogados afirmaron que estas medidas de seguridad son la base del proyecto y justifican su ejecución.

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