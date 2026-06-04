Senado frena iniciativa respaldada por Trump que exigía acreditar ciudadanía para votar

La denominada Ley SAVE America, impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump para exigir pruebas documentales de ciudadanía al registrarse para votar, fue bloqueada este jueves en el Senado de Estados Unidos tras no conseguir los apoyos necesarios para avanzar.

La propuesta obtuvo 48 votos a favor y 51 en contra durante su votación en la Cámara Alta, lejos de los 60 respaldos requeridos para continuar su trámite legislativo y llegar al despacho presidencial.

El resultado supuso un revés para Trump, quien había defendido la iniciativa como una herramienta para evitar el fraude electoral en las elecciones federales previstas para noviembre.

La derrota se produjo además con votos en contra de cuatro senadores republicanos: Thom Tillis, Lisa Murkowski, Mitch McConnell y Susan Collins, una muestra de las diferencias internas que han surgido dentro del partido en torno a algunas decisiones recientes del mandatario.

La Ley SAVE America ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes el pasado febrero y fue presentada nuevamente como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo relacionado con inmigración.

Qué proponía la iniciativa

De haber sido aprobada, la legislación habría obligado a los ciudadanos a presentar documentos que acreditaran su ciudadanía estadounidense, como pasaportes o certificados de nacimiento, al momento de inscribirse para votar en elecciones federales.

Los defensores de la medida sostenían que el requisito era necesario para impedir que personas sin ciudadanía participaran en los comicios.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y especialistas en materia electoral advirtieron que la norma podría dificultar el acceso al voto de millones de estadounidenses que no disponen fácilmente de esos documentos.

También argumentaron que no existe evidencia de una participación significativa de personas no ciudadanas en las elecciones del país.

División republicana antes de las elecciones

El fracaso de la iniciativa se produce a pocos meses de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que estará en juego el control republicano del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

La votación también refleja tensiones dentro del Partido Republicano. En las últimas semanas, algunos sectores han expresado desacuerdos con decisiones del presidente, entre ellas su papel en las negociaciones relacionadas con Irán y un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que ha generado críticas dentro de la propia bancada conservadora.

Actualmente, 36 estados exigen o solicitan algún tipo de identificación para votar, mientras que alrededor de 18 mantienen requisitos más estrictos que incluyen documentos con fotografía.

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