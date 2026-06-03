Revés para Trump: republicanos retiran del presupuesto los fondos para su Salón de Baile

Los republicanos del Senado retiraron del proyecto de conciliación presupuestaria los fondos destinados a la seguridad del futuro Salón de Baile impulsado por el presidente Donald Trump, una decisión que supone un revés para una de las iniciativas más promovidas por el mandatario durante las últimas semanas.

La exclusión quedó formalizada este miércoles con la publicación de la versión actualizada del texto elaborado por el Comité Judicial del Senado, después de que los senadores republicanos acordaran antes del receso por el Día de los Caídos eliminar la partida destinada al proyecto.

La propuesta contemplaba recursos para la seguridad del salón de baile de 90,000 pies cuadrados promovido por Trump. Aunque el presidente había asegurado inicialmente que no se utilizaría dinero público para la iniciativa, posteriormente impulsó la aprobación de fondos federales para el plan.

La presión interna dentro del Partido Republicano y las complicaciones legislativas terminaron por frustrar la iniciativa.

Si la financiación para el Salón de Baile hubiera permanecido en el proyecto, la medida habría necesitado 60 votos para avanzar en el Senado, lo que habría permitido a los demócratas bloquear el paquete presupuestario.

La eliminación de la partida facilitó que los republicanos mantuvieran el proyecto dentro del proceso de conciliación presupuestaria, que requiere una mayoría simple para su aprobación.

¿Qué se votará?

La nueva versión del proyecto elimina además otra de las propuestas más polémicas defendidas por la Casa Blanca: el fondo de $1,800 millones de dólares con el que Trump pretendía compensar a aliados que, según sostiene, fueron objeto de procesos judiciales durante la administración de Joe Biden.

La controversia generada por ambos programas provocó divisiones entre legisladores republicanos y terminó llevando a la Casa Blanca a abandonar los esfuerzos para incluirlos en la legislación.

Tras los cambios, el proyecto concentra gran parte de sus recursos en seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias.

La propuesta contempla $13,000 millones de dólares para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), destinados a contratación, capacitación y operaciones hasta 2029.

También asigna $31,075 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de otros $2,500 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por separado, el texto aprobado por el Comité de Seguridad Nacional del Senado incluye $19,100 millones de dólares para reforzar el personal de la Patrulla Fronteriza y $7,500 millones para las divisiones de investigación del DHS.

Defienden la propuesta

El presidente del Comité Judicial, el senador Chuck Grassley, defendió la propuesta al afirmar que garantizará que el Departamento de Seguridad Nacional cuente con recursos suficientes para cumplir sus funciones durante los próximos años.

Por su parte, el líder republicano en el Senado, John Barrasso, sostuvo que el proyecto representa un respaldo a la seguridad fronteriza y a las operaciones contra la inmigración irregular.

Los senadores comenzaron este miércoles el proceso para debatir el paquete presupuestario, que constituye una de las principales prioridades legislativas de la administración Trump en materia migratoria.

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