Lanzador de los Brewers Jacob Misiorowski lanza una recta de 103.7 mph y rompe récord de velocidad para un abridor

El fenómeno de los Milwaukee Brewers Jacob Misiorowski grabó su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas tras firmar una actuación de antología en el Coors Field. El lanzador derecho de 24 años hizo saltar los radares al registrar una recta a la asombrosa velocidad de 103.7 mph durante la victoria de su equipo 7-1 sobre los Colorado Rockies, estableciendo la marca más alta para un lanzador abridor desde que se implementó el seguimiento oficial de lanzamientos en 2008.

El lanzamiento récord de Misiorowski llegó en la parte baja de la tercera entrada, en un duelo individual frente al bateador de los Rockies, Kyle Karros. La recta terminó ligeramente abajo y afuera de la zona de strike, pero bastó para dejar boquiabiertos a los asistentes.

El dominio del derecho ha sido absoluto a lo largo del año. De hecho, ostenta los 12 lanzamientos más rápidos por parte de un abridor en lo que va de temporada. Su registro personal previo era de 103.4 mph, conseguido el pasado 25 de mayo en un enfrentamiento contra los St. Louis Cardinals.

A pesar de las condiciones climáticas y la altitud de Denver, que habitualmente castigan a los serpentineros, Misiorowski completó una labor monticular imponente de siete entradas completas, en las que apenas permitió una carrera sucia, recetó ocho ponches y redujo su efectividad global a un microscópico 1.50.

Con los ocho abanicados de la noche del sábado, Misiorowski elevó el total de su cuenta personal a 203 ponches en apenas 28 apariciones en las Mayores.

Este ritmo histórico le permitió igualar la marca de Paul Skenes (Pittsburgh Pirates) y del exlanzador de los New York Mets, Noah Syndergaard, consolidándose como el séptimo jugador más rápido en toda la historia de la MLB en romper la barrera de los 200 ponches en su carrera profesional.

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