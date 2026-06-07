Alerta en la Copa del Mundo: incendios en túneles hacen temer un colapso del transporte

Decenas de miles de aficionados al Mundial de futbol confían en la infraestructura de Amtrak para llegar sanos y salvos a los partidos de la Copa del Mundo que inicia el próximo 13 de junio.

Sin embargo, hay malas noticias para los fanáticos del “deporte rey”: los túneles del tren Amtrak que conectan con el MetLife Stadium con la estación Penn Station se han incendiado dos veces en el último mes.

Janno Lieber, presidente de la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA), quien se ha mostrado más frustrado con Amtrak luego de las relevantes interrupciones del servicio, criticó que ya ni siquiera se sabe quién está al mando.

“Cuando ves impactos como los que estamos viendo ahora mismo en Nueva York, te preguntas: ‘¿Qué está pasando en Amtrak?’ Necesitamos garantías de que esto no va a seguir ocurriendo una y otra vez”, manifestó Lieber.

En mayo se produjeron dos siniestros graves en los que se incendiaron túneles de Amtrak, lo que dejó importantes retrasos en los trenes que entraban y salían de Penn Station y generó un gran revuelo entre los usuarios.

Un incendio en medio del Mundial podría convertirse en una tragedia logística. NJ Transit tiene planeado vender 40,000 billetes, a $98 dólares cada uno, para viajes de ida y vuelta desde Penn Station a través de los túneles de Amtrak hasta el MetLife Stadium.

Los pasajeros tienen un tiempo estimado de cuatro horas para tomar un tren, pero solo si hay trenes en funcionamiento. Nueva Jersey remitió las preguntas sobre el servicio en los juegos a Amtrak.

Las autoridades de Amtrak están sumidas en la confusión, incluso con el importante acontecimiento mundial tan cerca.

Stephen Gardner, director ejecutivo de Amtrak, renunció en marzo, aparentemente presionado por la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Amtrak es propiedad del gobierno federal, pero opera como una empresa con fines de lucro. Roger Harris, presidente de Amtrak, ha estado liderando desde entonces. Se espera que deje el cargo en el mes de julio.

Asimismo, Amtrak es responsable del túnel del río Hudson, un punto estratégico para el tráfico ferroviario en Penn Station. Si uno de los dos túneles ferroviarios queda fuera de servicio, se producirían grandes retrasos.

“Amtrak está totalmente comprometida a garantizar una experiencia segura y sin contratiempos para los aficionados que viajen por la región de Nueva York y Nueva Jersey durante la Copa Mundial”, escribió Gery Williams, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, en un comunicado.

“Llevamos años planificando con nuestros socios, lo que incluye el desarrollo de planes de mitigación, la implementación de medidas de contingencia para proteger la seguridad y la fiabilidad del servicio, y una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares para mejorar nuestra infraestructura y abordar ubicaciones específicas que podrían estar en riesgo debido al alto volumen de usuarios”.

El representante de Amtrak, Jason Abrams, agregó que la agencia hizo inspecciones preventivas antes de los juegos que contarán con equipos de guardia a lo largo del Corredor Noreste, listos para responder a “cualquier incidente imprevisto en las vías o la catenaria”.

Los cables de catenaria, que están suspendidos sobre los trenes y transmiten energía eléctrica, son la causa de problemas recurrentes en el túnel que lleva a Penn Station.

El viernes pasado, en la madrugada, un contratista de Amtrak que estaba limpiando el balasto bajo las vías cuando el camión de trabajo se incendió cerca de los túneles del río Hudson, dañando las señales y los cables de catenaria de NJ Transit. Uno de los dos túneles bajo el Hudson tuvo que ser clausurado, lo que interrumpió gravemente el servicio de NJ Transit y Long Island Rail Road (LIRR).

A inicios del mes pasado, un incendio en los túneles de East River, que pertenecen también a Amtrak, causó el cierre de dos de los cuatro túneles. En la actualidad se están haciendo obras en el tercer túnel operativo, lo que causó importantes retrasos.

Afortunadamente para Amtrak, la presión había disminuido, ya que fue entonces cuando los trabajadores de LIRR se declararon en huelga. Todavía así, las reparaciones de los daños tardaron varios días.

La presión será más grande en las siguientes semanas, ya que la infraestructura de la Gran Manzana estará en el punto de mira. En un signo preocupante, NJ Transit suspendió todo el servicio el domingo al hallar un incendio en el tejado de su centro de control ferroviario en Kearny.

La vocera del comité organizador del Mundial, Natalie Hamilton, escribió que hay planes de contingencia Si los trenes sufren retrasos, cuentan con un sistema de reserva; 485 autobuses estarán listos para partir.

“Ahora, con la atención del mundo puesta en nosotros, el transporte a Meadowlands (y los desplazamientos diarios de cientos de miles de pasajeros) es totalmente disfuncional y posiblemente se convierta en un desastre humanitario inminente“, dijo Ryan Williams de NJ StreetsPAC en un comunicado.

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