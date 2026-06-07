Trabajadores del SoFi Stadium autorizan huelga a cuatro días del Mundial 2026

A cuatro días del Mundial 2026, los trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles votaron a favor de autorizar una huelga, justo cuando el recinto se prepara para albergar el partido inaugural de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

Este hecho se produce a horas del debut del USA Team contra Paraguay. De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Prees’, Yolanda Fierro, miembro del sindicato, señaló que a menos que se alcance un acuerdo, los trabajadores podrían ir a la huelga de cara al encuentro del 12 de junio.

La votación a favor de la huelga no implica que los 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, barman, camareros, cocineros y lavaplatos, vayan a dejar sus puestos de inmediato.

Lo que sí hace es darles la posibilidad de hacerlo si las conversaciones con la empresa que maneja el servicio de alimentos siguen sin avanzar.

Según explicó Fierro, los empleados están inquietos por los salarios y la estabilidad laboral, además del clima antimigrante por las políticas de la administración del presidente Donald Trump.

En ese marco, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó esta semana que el Departamento de Seguridad Nacional comunicó que habrá agentes federales en los partidos, pero únicamente para apoyar tareas de seguridad, no para realizar operativos de inmigración civil.

“¿De qué le sirve la Copa del Mundo a Los Ángeles si los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar el alquiler y deben elegir entre presentarse a trabajar o ser secuestrados por el ICE?”, cuestionó Kurt Petersen, copresidente de United Here Local 11.

“Si nos vemos obligados a ir a la huelga, esos palcos de la FIFA de $100,000 dólares no tendrán más que agua embotellada y Doritos”, añadió.

Desde hace meses, el SoFi Stadium ha enfrentado problemas por la amenaza constante del sindicato con ir a huelga. En abril denunciaron que muchos empleados seguían sin un contrato laboral.

El sindicato presentó tres demandas principales a la FIFA y a Kroenke Sports & Entertainment, dueño del estadio.

En primer lugar, pidieron un compromiso público de que ICE y la Patrulla Fronteriza no participarán en operativos durante el torneo. Petición que aparentemente se va a cumplir. También solicitaron protección de los empleos y condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados.

Los Ángeles albergará ocho partidos del Mundial en el SoFi Stadium, comenzando el 12 de junio con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay.

Partidos del Mundial que se jugarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Fase de grupos

12 de junio — Estados Unidos vs. Paraguay

15 de junio — Irán vs. Nueva Zelanda

18 de junio — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

21 de junio — Bélgica vs. Irán

25 de junio — Estados Unidos vs. Turquía

Fase eliminatoria

28 de junio — Partido de dieciseisavos (Round of 32)

2 de julio — Partido de dieciseisavos (Round of 32)

10 de julio — Cuartos de final

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