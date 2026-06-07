Trump afirma que hablará con Netanyahu para frenar una posible respuesta a Irán

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel, al sostener que ambas partes ya han tenido su “intercambio” militar y que una nueva escalada solo prolongaría el conflicto.

En declaraciones al medio Axios, el mandatario insistió además en que se encuentra “muy cerca” un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y pidió a las partes evitar nuevas acciones que lo pongan en riesgo.

“Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaró Trump al periodista Barak Ravid, en una conversación telefónica.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, añadió.

Trump también argumentó que los ataques iraníes del domingo no habrían causado víctimas, y sostuvo que una escalada adicional perjudicaría cualquier posibilidad de negociación entre ambas partes.

“Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, dijo.

El presidente reiteró además su postura de que el diálogo con Teherán debe continuar, pese a la reciente ruptura del alto el fuego vigente desde abril. En esa línea, afirmó que no está “contento” con los bombardeos israelíes en Líbano y pidió tanto a Israel como a Irán que eviten decisiones que puedan cerrar la vía diplomática.

Israel dice estar dispuesto a responder

Pese al llamado de Trump, el Ejército israelí afirmó que el ataque iraní constituye una escalada grave y advirtió que está evaluando planes de respuesta. Su portavoz, Effie Defrin, señaló que el Estado Mayor analiza la situación y mantiene todas las opciones abiertas, tanto defensivas como ofensivas.

“Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque”, afirmó Defrin, quien añadió que el Ejército israelí “continuará operando en todo el Líbano” y que el régimen iraní “cometió un grave error” al atacar territorio israelí.

El portavoz también indicó que los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país, aunque reconoció que, pese a su eficacia, “no son infalibles”, mientras Israel evalúa los próximos pasos en medio de la nueva escalada regional.

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