Trump revela que el nuevo líder de Irán está herido y sugiere que conoce dónde está

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe una “alta probabilidad” de que conozca el paradero del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, y afirmó que el dirigente iraní se encuentra herido tras el ataque en el que murió su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Durante una entrevista con NBC difundida este domingo, Trump evitó confirmar de forma explícita si Washington sabe dónde está el nuevo jefe del régimen iraní, pero sugirió que los servicios de inteligencia estadounidenses cuentan con información sobre su ubicación.

“No quiero decir si sé o no dónde está, pero hay una alta probabilidad de que sí lo sepa”, declaró el mandatario.

Las afirmaciones llegan en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel y cuando Mojtaba Jameneí permanece alejado de la vida pública desde el bombardeo que acabó con la vida de su padre durante los primeros días del conflicto.

Trump también ofreció una valoración sobre el nuevo líder iraní, a quien describió como una figura distinta a su predecesor.

“Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí”, señaló al referirse al dirigente iraní.

Afirma que Irán conserva parte de su capacidad militar

En la misma entrevista, el presidente estadounidense sostuvo que Teherán todavía dispone de armamento, aunque aseguró que sus capacidades se han reducido considerablemente desde el inicio de la ofensiva.

Según explicó, Irán mantiene algunos misiles y drones operativos, pero en una proporción mucho menor a la que tenía cuando comenzaron los ataques.

“Diría que, en términos porcentuales, tal vez un 21-22% de sus misiles son misiles inteligentes, pero no es lo que era cuando atacamos por primera vez”, afirmó.

Washington insiste en que Teherán debe negociar

Trump reiteró además que Irán terminará sentándose a negociar con Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque reconoció que todavía no existe un acuerdo.

A su juicio, los dirigentes iraníes no han aceptado una propuesta de paz porque mantienen una posición firme frente a las presiones externas.

“Irán no tiene otra opción” que negociar con Washington, sostuvo el mandatario, aunque agregó que sus líderes son “fuertes” y “orgullosos”.

Las declaraciones se producen mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a un conflicto que ya ha alterado el equilibrio regional y afectado el comercio energético internacional.

Con información de EFE.

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