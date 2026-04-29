Coca-Cola gana $12,500 millones mientras impulsa envases más pequeños que elevan tu gasto semanal

Comprar los mismos productos básicos resulta cada vez más caro. Una familia que compra dos refrescos al día puede terminar pagando hasta $15 dólares más al mes sin darse cuenta.

Coca-Cola reportó ingresos por $12,500 millones en el primer trimestre de 2026, impulsados por su estrategia conocida como ‘shrinkflation’, usar envases más pequeños al mismo precio o incluso más caros, que hacen que compres con mayor frecuencia.

El resultado no solo explica el crecimiento sostenido de la empresa por encima de las expectativas en Wall Street, sino que también revela un patrón que está afectando el gasto semanal en el supermercado y que podría extenderse a otros productos básicos.

La estrategia silenciosa detrás del récord

Coca-Cola no subió el precio en la etiqueta. En cambio, redujo el tamaño del envase y logró un crecimiento en sus ingresos del 12% respecto al mismo trimestre de 2025. Las ganancias ajustadas por acción llegaron a 86 centavos, por encima de los 81 centavos que esperaba Wall Street. Sus acciones subieron un 5% el mismo día del anuncio.

El nuevo CEO de la empresa, Henrique Braun, dijo que la estrategia es deliberada: “Los consumidores bajo presión son los de ingresos bajos, y hemos intensificado nuestras opciones de asequibilidad para acercarnos a ellos”, afirmó. Sin embargo, esa “asequibilidad” se traduce en presentaciones más chicas que parecen más baratas, pero que cuestan más por onza.

¿Qué es la shrinkflation y por qué es una estrategia que resulta más cara?

La reducción encubierta o shrinkflation ocurre cuando una empresa reduce el contenido del producto sin bajar su precio, o incluso incrementándolo.

Los minienvases de 7.5 onzas llegaron en enero de 2026 a tiendas de conveniencia y gasolineras de Estados Unidos con un precio sugerido de $1.29 por unidad. A simple vista parecen una opción económica. Pero al calcular el costo por onza, es más alto que el de una botella de 20 oz a $1.99.

Según el reporte oficial de la compañía al cierre del primer trimestre, el volumen de minibotes en Norteamérica creció de manera importante luego del lanzamiento de las latas individuales en tiendas de conveniencia. La empresa llama a esta estrategia “gestión de ingresos para captar nuevos consumidores” y equivale a que el consumidor siente que hace una compra pequeña frecuente que, sumada, supera el gasto anterior.

El conflicto en Medio Oriente también aumenta el precio del refresco

No toda la presión en los precios de la embotelladora viene de la estrategia corporativa. El director financiero John Murphy indicó que el conflicto en Oriente Medio ha dificultado el acceso a insumos básicos como el plástico PET y aluminio, los dos materiales clave para fabricar botellas y latas.

Murphy señaló que este impacto sobre los costos es “manejable por ahora”, pero advirtió que la situación sigue siendo inestable: “Es difícil en este momento decir exactamente cómo va a evolucionar”, indicó. Sin embargo, el aumento en los costos de producción ya impactó los resultados financieros de la empresa: el costo de bienes vendidos subió 11% a $4,600 millones en el trimestre.

Lo que puede hacer el consumidor para no pagar de más por sus refrescos

Antes de llegar a la caja, conviene revisar lo siguiente:

Compare el precio por onza , no el precio total del envase; muchos supermercados lo muestran en la etiqueta del anaquel

, no el precio total del envase; muchos supermercados lo muestran en la etiqueta del anaquel Los multipacks que se venden en Costco, Sam’s Club y otros supermercados ofrecen mejor relación costo-volumen que las unidades individuales

que se venden en Costco, Sam’s Club y otros supermercados ofrecen mejor relación costo-volumen que las unidades individuales Las marcas propias de supermercados pueden representar un ahorro de hasta un 30% en bebidas de consumo frecuente

de supermercados pueden representar un ahorro de hasta un 30% en bebidas de consumo frecuente Revisar el peso neto en la etiqueta: el tamaño del empaque no siempre refleja cuánto contiene

Para muchas familias hispanas que están padeciendo con ingresos ajustados, estas estrategias pueden generar un ahorro real de entre $10 y $20 dólares al mes.

Coca-Cola sube sus proyecciones para 2026

Por su parte, el desempeño de Coca Cola en este trimestre, le permite mejorar sus propios pronósticos. La embotelladora ahora proyecta un crecimiento de ganancias ajustadas por acción de entre 8% y 9% para todo el año, frente a la estimación anterior de 7% a 8%. El margen operativo subió a 35% desde el 32.9% del año anterior.

En términos prácticos, estos números significan que la empresa no solo vende más: gana más por cada dólar de venta. Y esto se debe mucho a que sus consumidores regresan más seguido a la tienda.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre Coca-Cola y la reducción encubierta de sus envases

¿Qué es la shrinkflation y por qué la usa Coca-Cola?

Es reducir el tamaño del producto sin bajar su precio. Coca-Cola la usa para mantener su rentabilidad ante el alza en costos de materiales como el aluminio y el plástico.

¿Cuánto ganó Coca-Cola en el primer trimestre de 2026?

La compañía reportó ingresos netos de $12,500 millones, un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2025, con ganancias ajustadas por acción de 86 centavos.

¿Realmente pago más por menos refresco?

Sí, normalmente. Un minibote de 7.5 oz a $1.29 tiene un costo por onza mayor que una botella de 20 oz a $1.99. La diferencia se nota más cuando se compran varias unidades a la semana.

¿Cómo detecto si me aplicaron reducción encubierta?

Compare el precio por onza o por gramo que aparece en la etiqueta del anaquel. Si ese valor subió, aunque el precio total parezca igual o menor, hubo shrinkflation.

¿Qué bebidas de Coca-Cola crecieron más este trimestre?

Coca-Cola Zero Sugar fue la más dinámica, con un crecimiento de 13% en volumen global. Diet Coke creció un 6% y las bebidas de agua, deportes, café y té subieron un 5%.

Conclusión

Los resultados de Coca-Cola son una victoria para sus accionistas, pero muestran claramente esta nueva tendencia para los consumidores: el precio en la etiqueta ya no basta para saber cuánto estás pagando.

Mientras la compañía mejora sus proyecciones y celebra el éxito de los envases pequeños, quien compra en la tienda de la esquina podría estar financiando ese crecimiento sin saberlo.

Si la empresa mantiene esta estrategia durante 2026, los envases reducidos se normalizarán en más categorías y puntos de venta. Para entonces, saber calcular el costo por onza no será un detalle: será una habilidad de supervivencia financiera.

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