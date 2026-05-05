¿Por qué acudir a una cita por la Green Card puede ser una trampa para la deportación? (podcast)

La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha modificado su forma de operación, aumentando la colaboración con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a fin de detener a inmigrantes que tienen abiertos procesos migratorios, como la Green Card, y otros tipos de visas.

Un reporte reciente del New Yorker expuso cómo USCIS se ha convertido en una especie de “trampa” para algunos inmigrantes que tienen citas en la agencia, como parte de sus procesos legales de protección de estancia en EE.UU.

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Aunque USCIS realiza investigaciones sobre posibles fraudes migratorios, la agencia regularmente seguía procesos específicos de investigación y no era común saber que una persona fue detenida durante una entrevista.

Si bien las detenciones durantes citas para entrevistas de Green Card u otras visas ocurrió incluso en el primer mandato de gobierno de Trump, este segundo mandato la situación es distinta, un cambio radical.

“Desde su creación en 2002, el USCIS ha sido la única agencia de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional que no realiza arrestos ni participa en redadas”, recuerda el reporte del New Yorker. “A diferencia de los agentes armados del ICE y la Patrulla Fronteriza, los aproximadamente veinte mil funcionarios del USCIS, ninguno de los cuales ha portado armas tradicionalmente, actúan principalmente como administradores del sistema de inmigración legal”.

El periodista Jonathan Blitzer explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ los cambios significativos que está teniendo USCIS y cómo la agencia ha perdido incluso confianza entre sus usuarios.

“Nos veían como el lado amigable y solidario, la agencia que intentaba ayudar a la gente”, reconoció un funcionario de USCIS citado por Blitzer.

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