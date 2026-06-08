Feng Shui: los 3 rituales que debes hacer en junio para atraer abundancia y prosperidad

Junio marca el inicio de una etapa clave del año, ya que con la llegada del segundo semestre cada vez más cerca, muchas personas buscan renovar energías, dejar atrás bloqueos y abrir el camino a nuevas oportunidades.

Es por eso que el Feng Shui propone una serie de prácticas destinadas a favorecer la abundancia, el bienestar y la armonía en el hogar.



Esta filosofía milenaria de origen chino sostiene que el entorno influye directamente en el flujo de la energía vital, conocida como Chi. Por eso, mantener los espacios equilibrados y libres de obstáculos resulta fundamental para atraer prosperidad y potenciar los proyectos personales y económicos.

Los 3 rituales del Feng Shui para atraer abundancia en junio

1. Realizar una limpieza energética profunda

El primer paso consiste en eliminar todo aquello que impide la circulación natural de la energía. Según el Feng Shui, acumular objetos innecesarios genera estancamiento y dificulta la llegada de nuevas oportunidades.



Durante junio se recomienda ordenar cada ambiente, desechar elementos que ya no se utilizan y ventilar los espacios diariamente. Abrir puertas y ventanas favorece la renovación energética y ayuda a crear un ambiente más ligero y armonioso.

2. Organizar los espacios para potenciar la energía positiva

La distribución de los objetos dentro del hogar también juega un papel importante. El Feng Shui aconseja aprovechar la luz natural y utilizar elementos que transmitan sensación de equilibrio.

Los espejos ubicados estratégicamente pueden ayudar a expandir la luminosidad de los ambientes, mientras que las plantas saludables aportan vitalidad y crecimiento. Las especies con hojas redondeadas suelen asociarse con la prosperidad y son una de las opciones más recomendadas para este período.

Además, mantener el área de trabajo ordenada y funcional contribuye a mejorar la concentración y atraer nuevas oportunidades laborales.

3. Activar el sector de la abundancia

Uno de los rituales más populares del Feng Shui consiste en fortalecer el área vinculada con la prosperidad económica. Tradicionalmente, este sector se ubica en la esquina posterior izquierda de una vivienda o espacio de trabajo, tomando como referencia la puerta principal de entrada.

Para potenciar esta zona se pueden incorporar elementos simbólicos relacionados con la riqueza y el crecimiento, como recipientes con monedas, fuentes de agua decorativas o figuras asociadas a la buena fortuna.

Por qué junio es un mes ideal para renovar energías

La mitad del año representa una oportunidad para revisar objetivos, reorganizar prioridades y generar cambios positivos antes de comenzar una nueva etapa.

Desde la mirada del Feng Shui, pequeños ajustes en el entorno pueden ayudar a crear un ambiente más favorable para el desarrollo personal, profesional y económico.

Más allá de las creencias, mantener espacios ordenados, limpios y funcionales puede generar una mayor sensación de bienestar y motivación para afrontar los desafíos que vienen.

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