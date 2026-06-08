Gobernadora de NJ denuncia que ICE le impidió hablar con detenidos en Delaney Hall

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció este lunes que las autoridades federales le impidieron hablar con inmigrantes detenidos en el centro de detención de Delaney Hall, pese a que finalmente pudo ingresar a las instalaciones tras semanas solicitando acceso.

La mandataria demócrata afirmó que la visita estuvo limitada a un recorrido controlado y cuestionó que no se le permitiera mantener contacto directo con las personas recluidas, en medio de las crecientes denuncias sobre las condiciones dentro del centro migratorio de Newark.

“Tras semanas de obstáculos, finalmente se me permitió el acceso a Delaney Hall, pero lo que recibí fue un recorrido controlado, restringido y cuidadosamente maquillado. Eso es completamente inaceptable”, expresó Sherrill en un comunicado difundido en español.

La gobernadora aseguró que la negativa a permitir conversaciones con los detenidos mantiene abiertas las dudas sobre el trato que reciben y sobre la situación real dentro de la instalación.

“Lo más alarmante de todo: no se me permitió reunirme ni hablar directamente con los detenidos”, señaló.

Qué mostró ICE durante la visita

De acuerdo con una portavoz de ICE citada por el medio Gothamist, la visita comenzó alrededor de las ocho de la mañana e incluyó áreas como la biblioteca, la unidad médica, la cocina, la cafetería, las salas de visitas y dos unidades de alojamiento para hombres.

La gobernadora también reiteró su rechazo a la construcción de nuevos centros de detención migratoria, defendió que los agentes de ICE actúen sin cubrir sus rostros y pidió un trato digno para las personas bajo custodia.

Además, respaldó el cierre definitivo de Delaney Hall, una demanda que también impulsa el alcalde de Newark, Ras Baraka. El funcionario anunció la semana pasada que acudirá a los tribunales para solicitar el cierre del centro, al acusar a la empresa administradora, GEO Group, de incumplir leyes municipales y estatales desde el inicio de sus operaciones.

Centro bajo escrutinio por protestas y denuncias

Delaney Hall se ha convertido en uno de los principales focos de controversia en torno a la política migratoria federal durante las últimas semanas. Parte de los aproximadamente 300 inmigrantes retenidos en el lugar inició una huelga de hambre para denunciar supuestas condiciones inhumanas, acusaciones que han sido rechazadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

La tensión volvió a escalar durante el fin de semana, cuando se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en las inmediaciones del centro. Según reportes policiales citados por medios locales, al menos cinco personas fueron arrestadas.

Sherrill afirmó que continuará exigiendo mayor transparencia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y respaldó los esfuerzos para que autoridades sanitarias estatales puedan inspeccionar las instalaciones.

Con información de EFE.

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