Tom Homan defiende centro de detención en Nueva Jersey: “¿Es un complejo turístico de cinco estrellas? No”

El asesor de la Casa Blanca para asuntos fronterizos, Tom Homan, defendió las condiciones del centro federal de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Nueva Jersey, y rechazó las acusaciones sobre supuestas deficiencias en las instalaciones, que han sido objeto de protestas durante las últimas semanas.

En una entrevista concedida a CBS News tras una visita realizada el sábado al centro, Homan aseguró que las denuncias sobre hacinamiento y condiciones inadecuadas son infundadas.

“¿Es un complejo turístico de cinco estrellas? No. ¿Pero es un centro de detención bien gestionado? Sí”, afirmó el funcionario.

Homan explicó que durante su recorrido inspeccionó distintas áreas de Delaney Hall e incluso probó parte de la comida que reciben los detenidos. Aseguró que los espaguetis que le sirvieron le parecieron adecuados. “Estaban buenos”, comentó.

Delaney Hall, considerado el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva Jersey, ha sido escenario de manifestaciones y enfrentamientos entre activistas y fuerzas de seguridad desde finales de mayo.

Las protestas se intensificaron después de que legisladores demócratas visitaran el recinto durante el feriado del Día de los Caídos y denunciaran que algunos detenidos habían iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones de reclusión.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha negado tanto la existencia de la huelga como las acusaciones relacionadas con el estado de las instalaciones.

La controversia se produjo además en medio de las críticas a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y a las operaciones de control migratorio ejecutadas por ICE en distintas partes del país.

El martes, el fiscal general de Nueva Jersey presentó una demanda contra GEO Group, la empresa privada que administra Delaney Hall bajo contrato con ICE.

La acción judicial sostiene que inspectores estatales de salud no recibieron acceso completo al centro y menciona denuncias sobre hacinamiento, ventilación insuficiente, atención médica deficiente, problemas sanitarios en la preparación de alimentos y riesgos de propagación de enfermedades contagiosas.

Homan cuestionó esas acusaciones y sostuvo que forman parte de una campaña impulsada por sectores políticos contrarios a las operaciones de ICE. “Se trata de cerrar esas instalaciones”, afirmó durante la entrevista con CBS News, en la que también señaló que algunos legisladores buscan eliminar la agencia federal.

El funcionario también negó que exista sobrepoblación en Delaney Hall y explicó que el recinto tiene capacidad para albergar a 1,000 personas y actualmente mantiene a 706 detenidos.

Aunque reconoció que siempre es posible introducir mejoras, insistió en que la salud y la seguridad de los inmigrantes recluidos no están comprometidas.

“No estoy diciendo que estas instalaciones sean perfectas”, señaló. “Siempre se puede mejorar”.

Consultado sobre la posibilidad de permitir el acceso de periodistas para verificar las condiciones del centro, Homan dijo respaldar la transparencia, aunque remitió la decisión final al Departamento de Seguridad Nacional.

Durante la entrevista, el asesor fronterizo también confirmó que ICE prevé aumentar sus operaciones en la ciudad de Nueva York, aunque evitó ofrecer detalles. Dijo que el refuerzo responde a las políticas de “ciudad santuario”, que limitan la cooperación entre autoridades locales y agentes migratorios federales.

Respecto a la próxima Copa Mundial de la FIFA, Homan aseguró que la prioridad de ICE será colaborar con los esfuerzos de seguridad y no realizar operativos migratorios masivos en torno a los eventos deportivos.

“No hay prioridad para llevar a cabo una operación de control migratorio en esos eventos”, afirmó.

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