Irán reabre su espacio aéreo tras su cierre por el intercambio de ataques con Israel

Irán reabrió su espacio aéreo este lunes horas después de su cierre por el intercambio de ataques con Israel que reavivaron los temores del empeoramiento de la crisis en Medio Oriente.

“El espacio aéreo nacional ha vuelto a la normalidad”, informó la Organización de Aviación Civil, según la agencia Tasnim.

El organismo indicó que se han levantado todas las restricciones a los vuelos y que ya están volviendo a a la normalidad.

La Organización de Aviación Civil de Irán anunció anoche el cierre del espacio aéreo en el oeste del país por motivos de “seguridad” tras el inicio de los ataques iraníes contra Israel y hoy extendió el cierre al resto de la nación.

Amenazas de Irán pese al cierre del espacio aéreo

El anuncio se produce poco después de que el Ejército iraní anunciase el fin de las operaciones militares contra Israel, aunque advirtió que si el Estado judío reanudaba los ataques contra el Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta a ello, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Postura de Trump y petición de alto al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar “inmediatamente”, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

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