Trump: Netanyahu “no tiene otra opción” que aceptar un acuerdo con Irán
Según Axios, Netanyahu accedió a aplazar una represalia contra Irán tras una llamada de Trump, que busca evitar una escalada y cerrar un acuerdo
El presidente Donald Trump aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no tendrá otra alternativa que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Irán, al tiempo que restó importancia al reciente intercambio de ataques entre Teherán e Israel y reiteró que las conversaciones para poner fin a la guerra están cerca de concluir.
“Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él no toma las decisiones”, declaró Trump al diario Financial Times al ser consultado sobre la posibilidad de que Israel actúe por su cuenta frente a Irán.
Las declaraciones llegan horas después de que el mandatario revelara que había hablado con Netanyahu para pedirle que evitara una represalia tras el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí. Según Trump, una respuesta militar en este momento podría poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos que impulsa su administración.
El presidente insistió en que la ofensiva iraní no altera las negociaciones con Teherán y sostuvo que el posible acuerdo debe evaluarse por sus propios méritos.
“El acuerdo se logrará por su propio mérito o no, pero esto no tendrá ningún efecto en él”, afirmó.
Trump también reiteró que considera inminente un entendimiento con el Gobierno iraní para poner fin a un conflicto que ya supera los tres meses de duración.
“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, dijo previamente al medio Axios.
En esa misma conversación, el mandatario aseguró que espera que Israel no responda militarmente a los misiles iraníes y argumentó que una nueva escalada solo prolongaría un conflicto histórico en la región.
“Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, señaló.
Trump también criticó los recientes bombardeos israelíes en el Líbano y sostuvo que los ataques iraníes del domingo no provocaron daños personales, después de que Israel informara que todos los misiles fueron interceptados.
Netanyahu aceptó aplazar una respuesta, según Axios
De acuerdo con Axios, Netanyahu accedió a posponer una posible represalia contra Irán tras una llamada telefónica con Trump, aunque lo hizo con reservas.
El medio, citando a un funcionario estadounidense conocedor de la conversación, señaló que el presidente presionó al líder israelí para ganar tiempo y preservar las negociaciones con Teherán.
Según esa fuente, Netanyahu inicialmente se resistió a la petición, pero finalmente “pseudo-aceptó” retrasar cualquier acción militar inmediata.
“Pensamos que el presidente compró algo de tiempo. Él es muy insistente en que estamos cerca de un acuerdo con Irán”, dijo el funcionario citado por Axios.
La misma fuente agregó que Trump considera que el conflicto ha durado demasiado y que ha llegado el momento de intentar cerrarlo mediante la vía diplomática.
Con información de EFE.
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