Juez federal anula la tarifa de $100,000 dólares impuesta por Trump a nuevas visas H-1B

Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes la política impulsada por el presidente Donald Trump que obligaba a los empleadores a pagar una tarifa adicional de $100,000 dólares para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados mediante nuevas visas H-1B.

La decisión la emitió el juez Leo T. Sorokin en el caso State of California et al. v. Markwayne Mullin et al., dando la razón a una coalición de 20 estados que impugnó la medida al considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y violaba la legislación federal.

La tarifa se estableció mediante la Proclamación Presidencial 10973, firmada por Trump el 19 de septiembre de 2025.

La Casa Blanca argumentó entonces que el programa H-1B estaba siendo utilizado para reemplazar trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera más barata, especialmente en sectores tecnológicos y científicos.

Tras el anuncio, la administración aclaró que el cobro de $100,000 dólares aplicaría únicamente a nuevas solicitudes y no a renovaciones ni a personas que ya contaban con una visa H-1B vigente. La tasa debía entrar en vigor en el siguiente ciclo de selección del programa y contemplaba excepciones limitadas por razones de “interés nacional”, informó la agencia de noticias EFE en ese entonces.

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