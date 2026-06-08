Policía local asegura que no tiene información de si Taylor Swift vaya a celebrar su boda en Rhode Island

La semana pasada, se compartió nueva información sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Nuevas fuentes aseguran que la pareja planea celebrar su unión en el Madison Square Garden, en Nueva York, descartando los rumores en los que se decía que la boda iba a ser en Rhode Island.

Desde hace varios meses la opción de una boda en Rhode Island desapareció, pues se hizo más popular la teoría de que ocurría en Nueva York. Sin embargo, nada es seguro aún, aunque la policía de Rhode Island ha dado información sobre el tema a “TMZ”.

Según “TMZ”, Paul Gingerella, jefe del Departamento de Policía de Westerly, asegura que ellos no tienen información sobre ninguna boda que se vaya a realizar en la ciudad. Estos eventos suelen ser informados a la policía, para ofrecer seguridad para los locales y para los invitados, que en el caso de este tipo de boda son de alto nivel.

Por ejemplo, el Departamento de Policía fue avisado cuando se casó Olivia Culpo con Christian McCaffrey en Ocean House. Los rumores de que Swift se casaría en Rhode Island se sostenían en que esta es una zona de Estados Unidos muy especial para ella, pues allí tiene una de sus propiedades más importantes, en la que tradicionalmente celebra grandes fiestas, incluyendo el 4 de julio.

Fuentes cercanas y otros medios llegaron a asegurar que Swift no realizará la boda en su mansión por no tener el suficiente espacio para la cantidad de personas que quería invitar, por eso, pasó a ser una opción un hotel de lujo cercano a la propiedad.

Aunque no ha sido confirmado por los involucrados, lo que ahora se cree es que se casarán el 3 de julio en el Madison Square Garden, el cual, según algunas expertas en bodas, costaría unos $2.5 millones de dólares solo para reservar el lugar.

“Una noche de fin de semana en uno de los lugares más emblemáticos del mundo no se trata solo de alquilar el espacio, sino que también se paga por la exclusividad, el personal, la seguridad, las operaciones y el costo de oportunidad de un concierto o evento deportivo que de otro modo podría estar teniendo lugar”, dijo Sonal Shah, una organizadora de bodas en Manhattan que es considerada de las mejores. La declaración se la dio a “New York Post”.

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