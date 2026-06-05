Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden, según reportes

La cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce decidieron casarse en el icónico Madison Square Garden, en Nueva York, según informó Page Six.

El mencionado medio de comunicación señaló que la pareja planea casarse el 3 de julio y, de acuerdo con TMZ, se espera una asistencia de al menos 1,200 invitados.

“Todos han jurado guardar secreto”, dijo una fuente a Page Six.

Este histórico recinto es la sede de los New York Knicks de la NBA (que actualmente disputan las finales por primera vez desde 1999) y de los New York Rangers de la NHL. Además, ha sido escenario para varios de los multitudinarios conciertos de la cantante, incluyendo un concierto de su gira “Fearless Tour” de 2009.

De acuerdo con Page Six, la pareja planea habilitar autobuses con vidrios oscurecidos para trasladar a sus invitados a la boda. Aunque pueda parecer que la elección de Madison Square Garden, la fuente asegura que ese no es impedimento para que la famosa pareja realice una gran celebración.

“Si tienes miles de millones, puedes transformar el espacio en un lugar para bodas”, dijo.

Entre las estrellas que habrían sido invitadas a la boda se encuentran figuras como Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid y Selena Gomez.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a salir el verano de 2023 y lo hicieron público en septiembre de ese mismo año. La pareja se convirtió en una de las más queridas de la industria y se dejaron ver en actividades públicas. La artista asistió a las ediciones de 2024 y 2025 del Super Bowl en las que su novio jugó la final con los Kansas City Chiefs. En la edición de 2024, Kansas City Chiefs resultó campeón de la temporada.

La pareja dio un paso más en su relación en agosto de 2025, cuando anunciaron su compromiso en Instagram. En las imágenes se observa al jugador inclinado frente a ella en un jardín lleno de flores. Esta noticia causó furor en la comunidad “swiftie”, quienes esperan ver a la estrella pop unirse en matrimonio con la estrella de la NFL.

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